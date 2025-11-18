Inicia juicio por contrato de zonas verdes en alcaldía de Daniel Quintero

Medellín, Antioquia

Este martes 18 de noviembre comienza el juicio por presunta corrupción en el contrato de mantenimiento de zonas verdes de Medellín, uno de los primeros procesos judiciales contra exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero Calle.

El proceso se adelanta ante el Juzgado 10 Penal del Circuito de Medellín, de manera presencial, contra Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura Física; Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques; y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano.

La Fiscalía General de la Nación les imputa los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, por el presunto direccionamiento de un contrato superior a $5.000 millones de pesos a favor de una empresa privada.

Contrato retirado al Jardín Botánico

De acuerdo con el escrito de acusación, los exfuncionarios habrían excluido al Jardín Botánico de Medellín —que durante años ejecutó el mantenimiento de zonas verdes como operador especializado— para trasladar los recursos al contratista privado Reforestadora El Líbano, vulnerando los principios de transparencia, selección objetiva y economía.

Según la Fiscalía, los funcionarios argumentaron dificultades financieras por la pandemia para recortar recursos al Jardín Botánico, pero en realidad se buscaba trasladar el dinero a un contratista con vínculos políticos.

Vínculos políticos en Andes, Antioquia

La empresa Reforestadora El Líbano, contratista del proyecto, es propiedad de Luz Eliana Henao Rodríguez, viuda del empresario Asdrúbal Vélez, conocido en el Suroeste antioqueño como el montañero, quien fue asesinado en un presunto intento de robo.

Según denunció en su momento la Veeduría Todos por Medellín y ratificó la Fiscalía General de la Nación, la invitación privada de Metroparques a tres empresas distintas fue irregular, ya que los representantes o suplentes de todas eran la esposa, la hija y la cuñada de Vélez. Esto configuraría una supuesta competencia ficticia entre firmas con los mismos beneficiarios finales, todos ligados a un reconocido clan político de Andes, encabezado por Germán Vélez Orozco, actual alcalde del municipio y hermano del asesinado empresario.

La Fiscalía señaló que la propuesta ganadora no era la más económica ni la más técnica, pues el contrato con el Jardín Botánico incluía componentes en ciencia, tecnología y educación ambiental, dentro del programa Ecociudad.

Implicaciones del caso y conexiones políticas

Uno de los procesados, Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, aparece también en el polémico chat de “amiguitos”, donde, según la Fiscalía, se discutían recomendaciones, contrataciones y favores en la administración de Quintero.

Liévano fue visto junto a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde, en fotografías tomadas en el apartamento de la SAE —escenario del escándalo por presuntos encuentros de contratistas y funcionarios—.

Este no es el único proceso judicial que enfrenta Liévano: además de este caso, está acusado en dos investigaciones adicionales, una por presuntas irregularidades en contratos de presupuesto participativo con el INDER Medellín, y otra relacionada con el mantenimiento del Parque de las Aguas y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El juicio tiene las siguientes fechas:

18 de noviembre de 2025 de 9 a 12

26 de enero de 2026 a las 13:30 a 17:00

10 febrero de 2026 de 9 a 12

18 de febrero de 2026 de 9 a 12

26 de febrero de 9 a 17

3 de marzo de 2026 de 9 a 17

continuará en las próximas semanas con la presentación de pruebas documentales, testimoniales y periciales, mientras la Fiscalía busca demostrar que los exfuncionarios favorecieron indebidamente a contratistas afines a estructuras políticas locales durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle.