“América de Cali ya no es rival para Nacional”: El Pulso Del Fútbol

América de Cali continua en la irregularidad. El conjunto vallecaucano quedó eliminado en la semifinal de la Copa Colombia, luego de empatar 2-2 en el Pascual Guerrero ante Nacional, pero con el marcador global (4-1 en Medellín), no le alcanzó para instalarse en la gran final.

En la Liga Colombiana, el conjunto escarlata, a pesar de tener un muy mal inicio de temporada y perder en la última fecha 3-0 ante El Poderoso de la Montaña, logró avanzar a los cuadrangulares finales, desde la octava posición con 29 puntos. Ahora se ubica en el denominado grupo de la muerte, junto a Nacional, Junior y Medellín.

En El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Steven Arce, periodistas deportivos, hablaron sobre la actualidad del América, el debate se generó sobre si los caleños, ya habrían salido del top 3 de los equipos más grandes de Colombia.

La conversación comenzó cuando Arce comentó que tras la reciente derrota, los hinchas americanos, estaban diciendo a través de las redes sociales que “América ya no es rival para Nacional”.

Ante esto, César Augusto recalcó: “Ayer, Nacional ganó muy fácil con uno menos en 45 minutos, tuvo más posibilidades de gol y llegó más que América. También tuvieron que haber echado a Nicolás Hernández por una patada a Marino como segunda amarilla, pero el árbitro Mayorga no lo ve... Nacional ganó muy cómodo”, explicó en su lectura del juego.

Sobre esto, Steven Arce opinó contundentemente: “América se vio chiquitico al lado de Nacional, es una pena, pero se vio un equipo diminuto, futbolísticamente hablando. El conjunto verdolaga se vio solvente, con 10 jugadores nunca sufrió”, añadió.

Sobre la grandeza y la jerarquía del equipo, César comentó: “El tema de la grandeza y la de jerarquía son temas que uno acredita a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos. América ha acreditado su grandeza, como uno de los mejores equipo de FPC, cuatro subtítulos en la Copa Libertadores, no son menores y 15 títulos de Liga, me dan para creer que América sigue siendo grande en este país”.

El próximo partido de Los Diablos Rojos, será ante Junior, por la primera fecha de las finales, el domingo 23 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. (hora Colombia), en condición de local.