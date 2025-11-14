Calendario de América en cuadrangulares de la Liga Colombiana: Fecha y rivales.

¡El Escarlata logró su objetivo! Pese a que América de Cali cayó derrotado (0-3) ante Independiente Medellín por la fecha 20 de la Liga Colombiana en el estadio Atanasio Girardot, consiguió un cupo a los cuadrangulares, pues terminó en la octava casilla con 29 puntos, los mismos que Alianza, quien finalizó en el noveno puesto por dos goles de diferencia.

En el sorteo de la Dimayor, América quedó ubicado en el Grupo A junto a Independiente Medellín, quien clasificó como líder de la tabla y consiguió el punto invisible, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Una llave que promete tener partidos llenos de emoción.

Vale recordar que los cuadrangulares de la Liga Colombiana se disputaran entre el miércoles 19 de noviembre y el 7 de diciembre, fecha en que se deberá conocer a los dos equipos que clasifiquen a la final.

Fixture de América de Cali en Cuadrangulares

El Escarlata mantiene la ilusión de poder llegar a la final de la Liga Colombiana, aunque sabe que tiene tres fuertes contrincantes en el Grupo A. Lo llamativo es que América abre y cierra los cuadrangulares ante Atlético Nacional, rival al que enfrenta en las semifinales de la Copa Colombia.

Fecha 1 (Jueves 20 de noviembre)

Partido: Atlético Nacional vs. América de Cali

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 7:00 p.m.

Fecha 2 (Domingo 23 de noviembre)

Partido: América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 8:00 p.m.

Fecha 3

Partido: América de Cali vs. Independiente Medellín

Estadio: Pascual Guerrero

Fecha 4

Partido: Independiente Medellín vs. América de Cali

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha 5

Partido: Junior de Barranquilla vs. América de Cali

Estadio: Metropolitano

Fecha 6

Partido: América de Cali vs. Atlético Nacional

Estadio: Pascual Guerrero