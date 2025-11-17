¿El campeón de la Copa Colombia recibirá un premio económico? Esto dijo el presidente de la Dimayor

El trofeo de la Copa Colombia que actualmente pertenece a Millonarios / Colprensa.

¡Una nueva edición del clásico paisa! Atlético Nacional se enfrentará por primera vez con Independiente Medellín en una final de la Copa Colombia, luego de clasificar por tercera vez consecutiva a esta instancia. En el 2023 venció a Millonarios en la serie de penales (5-4) y en el 2024 al América (3-1).

El Poderoso de la Montaña fue el primer finalista luego de derrotar 2-1 a Envigado en el marcador global. Por su parte, el Verdolaga igualó 2-2 en el partido de vuelta con América, pero clasificó gracias a la ventaja que consiguió en la ida. El marcador global concluyó 6-3.

Cabe mencionar, que ambos equipos se encontrarán en la fase de cuadrangulares de la Liga Colombiana, pues quedaron ubicados en el Grupo A junto a Junior de Barranquilla y América de Cali. Sin embargo, los dirigidos por Alejandro Restrepo cuentan con el punto invisible por haber clasificado en el primer lugar con 40 puntos.

¿Cuál es el premio que recibirá el campeón de la Copa Colombia?

Tanto Independiente Medellín como Atlético Nacional llegan motivados a la final de la Copa Colombia, pues el Poderoso quiere coronarse campeón por cuarta vez, mientras que el Verdolaga espera defender su titulo.

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, había mencionado tiempo atrás cuál era el premio que recibía el equipo ganador: “La Copa tiene un gran premio que es la participación en la Copa Sudamericana, en lo económico no nos alcanza por ahora, pero queremos que en el futuro tengamos mejores incentivos”.

Esto quiere decir que, el campeón no recibirá ningún premio económico si no que solamente conseguirá un cupo a un torneo internacional. No obstante, hoy en día ninguno de los dos clubes aplicaría, puesto que en la Reclasificación se encuentran en zona de Copa Libertadores.