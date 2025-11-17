Periodista que atacó a Alfredo Morelos tras clasificación de Nacional, tuvo consecuencias laborales

Después de la clasificación de Atlético Nacional a su séptima final de Copa Colombia (todas las ganó), Alfredo Morelos fue protagonista nuevamente en zona mixta. Esta vez, tras ser encarado por parte de un periodista deportivo, que lo tildó de ‘cobarde’, mientras el atacante de 29 años atendía a sus preguntas.

En video quedó registrado cuando Morelos se percata del periodista, con quien, al parecer, ya había tenido algún altercado en los compromisos previos.

Periodista ataca a Alfredo Morelos y lo califica de “cobarde”: Así reaccionó el jugador de Nacional

Situación entre Morelos y el periodista

Después del empate 2-2 entre América y Nacional en el partido de vuelta por la Copa, el cuadro antioqueño se impuso 6-3 en el marcador global y confirmó su clasificación a la final frente a Independiente Medellín. Sin embargo, la celebración verdolaga fue opacada en zona mixta, cuando se produjo la siguiente situación:

Sanción contra el periodista

Tras los actos de irrespeto y provocación contra Morelos, La Estación Deportiva, medio del que hacía parte el periodista, confirmó que la persona ya no hace parte del medio noticioso, al informar:

“Desde la Estación Deportiva, no nos hacemos responsables por las opiniones o comentarios con tinte personal que puedan emitir nuestros colabores y/o periodistas antes, durante y después de los partidos”, inició explicando. “Dicha persona ya no es parte de La Estación Deportiva", informó.

“Siempre hemos tratado de trabajar con respeto por nuestra profesión y la de nuestros invitados/entrevistados”, agregó.

“Lo sucedido entre el jugador Alfredo Morelos y el comunicador que usaba nuestra imagen en el micrófono, NO NOS REPRESENTA, por ello, extendemos nuestras disculpas al jugador y la institución que representa, ya que nuestro interés siempre ha sido y será lo reflejado en las canchas por parte de los equipos”, finalizó en el comunicado.