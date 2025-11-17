Alcaldía de Medellín anunció nuevos recursos para apoyar búsqueda de desaparecidos en La Escombrera

La Alcaldía de Medellín anunció que en 2026 destinará $4.800 millones para apoyar la continuidad de la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas adelantada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en La Escombrera, donde por años las madres buscadoras han exigido avances en la identificación de las víctimas.

Con esta decisión, el Distrito continuará apoyando un trabajo que desde 2024 ha requerido maquinaria pesada, personal técnico y acompañamiento permanente a las madres buscadoras. El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, detalló que los nuevos recursos cubrirán maquinaria, logística y acompañamiento integral a las mujeres que permanecen en el lugar a la espera de avances en el hallazgo e identificación de los restos óseos.

El anuncio se conoce en medio de las solicitudes de la JEP al Gobierno Nacional, a través de un auto del 21 de agosto de 2025, que vinculó a los ministerios de Hacienda y del Interior al trámite cautelar, con el fin de asegurar financiación estable para las labores en La Escombrera. Sin embargo, a la fecha, la Nación no ha asignado los recursos exigidos por la medida.

Sobre los hallazgos

Según la JEP, ya son siete las víctimas recuperadas en La Escombrera, lo que confirma su condición de fosa común, tal como lo denunciaron las familias buscadoras durante más de dos décadas.

Del total de víctimas de desaparición forzada recuperadas hasta ahora en La Escombrera, cuatro han sido plenamente identificadas y entregadas a sus familias para que pudieran darles sepultura digna, mientras que otras dos se encuentran en proceso de análisis genético en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La Comuna 13 fue un territorio en disputa por el control de diversos grupos armados. En esta zona, guerrilla y paramilitares libraron una intensa confrontación armada por el dominio de este sector. Adicionalmente, la JEP estableció que, entre 2001 y 2004, se llevaron a cabo 34 operaciones militares en este lugar.