Golpe a ‘Los Chatas’ en Girardota: seis capturados con un camión cargado de marihuana
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, detalló que en el operativo también incautaron armas, celulares y dinero.
Seis presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘Los Chatas’ fueron capturados en el municipio de Girardota, en el norte del Valle de Aburrá, cuando transportaban seis toneladas de marihuana en un camión hurtado que habría salido de Corinto, Cauca.
El hecho fue confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien detalló que en el operativo también fueron incautadas cinco armas de fuego, seis proveedores, 57 cartuchos, seis celulares, $3,7 millones y seis vehículos.
La carga decomisada y el material incautado hacen parte de las acciones contra esta estructura que opera en el Valle de Aburrá y que, de acuerdo con las investigaciones, estaría dedicada al tráfico de estupefacientes.
Otro operativo
Este golpe se suma a la operación realizada el pasado 28 de septiembre en Bello, también en el norte del Valle de Aburrá, donde la Policía y la Fiscalía capturaron a alias ‘Chugo’, señalado como cabecilla de segundo nivel de la estructura y requerido por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.
En el mismo procedimiento fueron detenidos en flagrancia otros tres integrantes encargados del almacenamiento y dosificación de droga. En esa operación fueron hallados más de 12 kilos de estupefacientes —entre marihuana, cocaína y bazuco—, dinero en efectivo, celulares y documentos clave para los procesos judiciales.