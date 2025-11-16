Golpe a ‘Los Chatas’ en Girardota: seis capturados con un camión cargado de marihuana

Seis presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘Los Chatas’ fueron capturados en el municipio de Girardota, en el norte del Valle de Aburrá, cuando transportaban seis toneladas de marihuana en un camión hurtado que habría salido de Corinto, Cauca.

𝐆𝐎𝐋𝐏𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐔𝐍𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐀 “𝐋𝐎𝐒 𝐂𝐇𝐀𝐓𝐀𝐒”: 𝟔 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐘 𝟔 𝐓𝐎𝐍𝐄𝐋𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐇𝐔𝐀𝐍𝐀 𝐈𝐍𝐂𝐀𝐔𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒



En Girardota (Antioquia), nuestra @PoliciaColombia capturó a 6 integrantes del grupo delincuencial “Los chatas”,… pic.twitter.com/krhUaNCL0V — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 16, 2025

El hecho fue confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien detalló que en el operativo también fueron incautadas cinco armas de fuego, seis proveedores, 57 cartuchos, seis celulares, $3,7 millones y seis vehículos.

La carga decomisada y el material incautado hacen parte de las acciones contra esta estructura que opera en el Valle de Aburrá y que, de acuerdo con las investigaciones, estaría dedicada al tráfico de estupefacientes.

Otro operativo

Este golpe se suma a la operación realizada el pasado 28 de septiembre en Bello, también en el norte del Valle de Aburrá, donde la Policía y la Fiscalía capturaron a alias ‘Chugo’, señalado como cabecilla de segundo nivel de la estructura y requerido por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

En el mismo procedimiento fueron detenidos en flagrancia otros tres integrantes encargados del almacenamiento y dosificación de droga. En esa operación fueron hallados más de 12 kilos de estupefacientes —entre marihuana, cocaína y bazuco—, dinero en efectivo, celulares y documentos clave para los procesos judiciales.