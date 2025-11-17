Periodista ataca a Alfredo Morelos y lo califica de “cobarde”: Así reaccionó el jugador de Nacional
La situación se presentó en la zona mixta del juego que disputaron América y Nacional, por las semifinales de la Copa Colombia.
Atlético Nacional clasificó a la final de la Copa Colombia, luego de superar en el marcador global de las semifinales 6-3 a América de Cali. El juego de vuelta en el estadio Pascual Guerrero terminó empatado 2-2.
Los goles del equipo antioqueño fueron convertidos por el uruguayo Camilo Cándido y el volante Matheus Uribe; por su parte, por los locales convirtió en dos oportunidades Adrián Ramos.
Alfredo Morelos fue titular en la visita e incluso llegó a convertir; no obstante, su anotación fue invalidada por un claro fuera de juego del atacante cordobés en el comienzo de la jugada.
Periodista llamó “cobarde” a Morelos
Al final del partido, en la zona mixta, se presentó un hecho insólito, luego de que un periodista encarara a Alfredo Morelos, jugador de Nacional, y lo llamara “cobarde”, el delantero evitó cualquier tipo de confrontación.
Vea también
“Mencionas que tú te dedicas a jugar y no te preocupa el tema de la hinchada, pero la última visita a Santiago de Cali saliste ‘verraco’ contra nosotros la prensa. Decías ‘entonces cuando me insultan a mí’”, le dijo el periodista a Morelos, a lo que el jugador reaccionó, recordando alguna situación anterior: “¿Otra vez tú?“.
El jugador de Nacional quiso abandonar el lugar, a lo que el periodista le dijo: “¿Por qué eres tan cobarde, Morelos?, porque te gusta ocultar las cosas". Ante la incomodidad de la situación, los mismos colegas le reclamaron al comunicador.
Atlético Nacional y América de Cali volverán a enfrentarse el próximo jueves, esta vez por la primera fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El juego se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.