Periodista ataca a Alfredo Morelos y lo califica de “cobarde”: Así reaccionó el jugador de Nacional

Atlético Nacional clasificó a la final de la Copa Colombia, luego de superar en el marcador global de las semifinales 6-3 a América de Cali. El juego de vuelta en el estadio Pascual Guerrero terminó empatado 2-2.

Los goles del equipo antioqueño fueron convertidos por el uruguayo Camilo Cándido y el volante Matheus Uribe; por su parte, por los locales convirtió en dos oportunidades Adrián Ramos.

Alfredo Morelos fue titular en la visita e incluso llegó a convertir; no obstante, su anotación fue invalidada por un claro fuera de juego del atacante cordobés en el comienzo de la jugada.

Periodista llamó “cobarde” a Morelos

Al final del partido, en la zona mixta, se presentó un hecho insólito, luego de que un periodista encarara a Alfredo Morelos, jugador de Nacional, y lo llamara “cobarde”, el delantero evitó cualquier tipo de confrontación.

“Mencionas que tú te dedicas a jugar y no te preocupa el tema de la hinchada, pero la última visita a Santiago de Cali saliste ‘verraco’ contra nosotros la prensa. Decías ‘entonces cuando me insultan a mí’”, le dijo el periodista a Morelos, a lo que el jugador reaccionó, recordando alguna situación anterior: “¿Otra vez tú?“.

El jugador de Nacional quiso abandonar el lugar, a lo que el periodista le dijo: “¿Por qué eres tan cobarde, Morelos?, porque te gusta ocultar las cosas". Ante la incomodidad de la situación, los mismos colegas le reclamaron al comunicador.

Como le dice Morelos ¿Otra vez tú? al periodista JAJAJAJAJA. Lo quiero mucho al Búfalo. pic.twitter.com/rfunDpBugR — Jecontento (@ContentJuan) November 17, 2025

Atlético Nacional y América de Cali volverán a enfrentarse el próximo jueves, esta vez por la primera fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El juego se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.