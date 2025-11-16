🔴EN VIVO | América vs. Nacional por Copa Colombia: siga acá el partidazo por un cupo a la final

<b>¡Un duelo decisivo entre antioqueños y vallecaucanos!</b> A partir de la 5 de la tarde, América de Cali se enfrentará con Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero, juego que corresponde al partido de vuelta de la Copa Colombia. <b>El Escarlata necesita remontar en casa luego de caer derrotado en el partido de ida</b> (1-4) ante el Verdolaga con anotaciones de Juan Bauza, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos. Si América quiere clasificar a la final deberá al menos anotar tres goles para empatar el marcador global, de no hacerlo, quedaría eliminado del campeonato.<a href="https://caracol.com.co/2025/11/02/en-vivo-nacional-vs-america-por-semifinales-de-la-copa-colombia-siga-aca-el-partidazo-de-ida/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/02/en-vivo-nacional-vs-america-por-semifinales-de-la-copa-colombia-siga-aca-el-partidazo-de-ida/?rel=buscador_noticias"><b>REPASE ACÁ EL TRIUNFO DE NACIONAL ANTE AMÉRICA</b></a>Es preciso mencionar, que <b>el equipo que consiga la victoria en el marcador global se deberá enfrentar a Independiente Medellín</b> que fue el primer finalista de la Copa Colombia luego de eliminar a Envigado (2-1).