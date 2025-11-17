Clásico paisa en la final de la Copa Colombia ¿Cómo se define la localía?

Atlético Nacional ratificó su clasificación a la final de la Copa Colombia este domingo en el estadio Pascual Guerrero, empatando 2-2 contra el América, con un jugador menos durante todo el segundo tiempo. El Verdolaga se impuso 6-3 en el marcador global.

Los antioqueños marcaron a través de Camilo Cándido, a los 45+3 minutos, y de Matheus Uribe, a los 68 minutos. El empate para América fue con un doblete de Adrián Ramos, con un lanzamiento desde el punto penalti al minuto 62 y un cabezazo a los 90+3 minutos.

Medellín había asegurado su clasificación el pasado lunes, venciendo a Envigado con el marcador global de 2-1, empatando 1-1 en el Atanasio Girardot en la vuelta y derrotándolo 0-1 en la ida en el Polideportivo Sur. Los goles del Poderoso en la serie fueron convertidos ambos por Diego Moreno.

¿Cómo se definirá la localía?

La final entre Medellín y Nacional aún no tiene una fecha definida, teniendo en cuenta que ambos equipos disputarán los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Las dos escuadras paisas se ubican en el Grupo A y lucharán por llegar a la final de la Liga.

Las dos finales de la Copa se estarán disputando en el estadio Atanasio Girardot, la localía, según establece el reglamento de la Copa Colombia, se determinará dependiendo del equipo que haya hecho más puntos en la Reclasificación total del primer semestre del 2025 en competencias Dimayor.

Medellín hizo 47 puntos en dicho semestre; mientras que Nacional hizo 43, motivo por el cual la ida tendrá al Verdolaga como local, con el Poderoso cerrando en casa.

Duelos en cuadrangulares

Entretanto, por los cuadrangulares finales del fútbol colombiano Nacional y Medellín se estarán enfrentando en la segunda y quinta fecha. El primer partido, con día y hora definido, es el domingo 23 de noviembre, con el Poderoso haciendo las veces de local.