Diego Arias tras clasificar a final de Copa: “Es un orgullo estar acá representando estos colores”

¡Habrá nueva edición del clásico paisa! Atlético Nacional eliminó a América en las semifinales de la Copa Colombia, luego de que el marcador global finalizara 6-3 y logró clasificar a la final del campeonato, en donde se deberá enfrentar a su rival de patio, Independiente Medellín. Es preciso mencionar que ambos equipos quedaron también en el Grupo A de los cuadrangulares de la Liga Colombiana.

Atlético Nacional eliminó a América y habrá clásico paisa en la final de la Copa Colombia: resumen

Camilo Cándido (45+3′ ) y Matheus Uribe (68′) anotaron por parte del Verdolaga. Mientras que por América, Adrián Ramos hizo doblete, desde el punto penal al minuto 62′ y un cabezazo a los 90+3′ minutos.

“Nos sentimos muy orgullosos de representar este club”

El director técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, asistió a la conferencia de prensa, en donde se le vio satisfecho con el resultado obtenido en el Pascual Guerrero, allí le envió un mensaje a la hinchada, hizo su respectivo análisis del partido y habló sobre el clásico paisa que habrá en la final de la Copa Colombia.

Arias inició hablando sobre el compromiso: “El partido se dio como nos imaginábamos. América en su casa intentando descontar desde el primer minuto, fueron muy agresivos en las presiones, generamos situaciones claras. Antes del gol tuvimos una en el palo con Bauza, con Alfredo y situaciones que nos iban a permitir estar más tranquilos. Después del gol llega la expulsión y era lógico que iban a intentar empatar y descontar, pero lo logramos sostener bien con esfuerzo, intensidad e interpretación. Después del empate generamos situaciones y quedamos contentos con el partido que hicimos y con ilusión y alegría por estar en la final”.

“A la hinchada decirle que nos sentimos muy orgullosos de representar este club, la pasión de nuestra afición, la exigencia de la historia de Atlético Nacional, es un orgullo estar acá representando estos colores”, señaló el entrenador.

Por último se refirió sobre la final de la Copa Colombia que será una nueva edición del clásico paisa: “Creo que los partidos de la final serán después de los cuadrangulares. Tendremos partidos importantes en el medio y cuando nos acerquemos a la final tendremos que atenderla. Tendremos el rival muy cerca con muchos partidos e información y eso nos dará mucho material para afrontarlo. Sin duda será un aprendizaje la expulsión que pudo ser manejada un poco mejor”.

