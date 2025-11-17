Fin de semana violento en Pereira, se registraron tres homicidios. La cifra de muertos llega a 195

Pereira

El primer hecho ocurrió en el barrio Galicia Alta, donde fue asesinado Pedro Pablo Duque Agudelo, de 38 años. El hombre fue encontrado sobre la vía con dos impactos de arma de fuego y trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde ingresó a cirugía debido a la gravedad de las heridas. Pese a los esfuerzos médicos, falleció pasadas las nueve de la noche. De acuerdo con las primeras versiones, el ataque habría sido directo y dirigido únicamente contra la víctima.

El segundo caso se registró hacia las 8:35 de la noche del sábado en el sector A, manzana 13 del Parque Industrial, donde fue asesinado Kevin Osorio Saldarriaga, de 24 años y de profesión barbero. Según el reporte preliminar, dos motociclistas habrían llegado al establecimiento comercial donde trabajaba el joven y uno de ellos ingresó al local para dispararle de manera directa. El negocio se encontraba en funcionamiento al momento de los hechos.

El tercer homicidio tuvo lugar en la noche del domingo, en un restaurante ubicado entre Samaria y Villa Verde, en la comuna El Poblado, donde fue atacado Bladimir Escorcia Borrero, presuntamente de nacionalidad extranjera. Las primeras indagaciones señalan que la víctima habría modificado su identidad mediante la obtención de una cédula colombiana. Información preliminar indica además que Escorcia estaría vinculado a una estructura dedicada a la fabricación y venta de Tucibí, con operaciones en el municipio de Dosquebradas, y que tendría una deuda con la organización delincuencial Cordillera.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles y responsables de los tres hechos, los cuales incrementan la preocupación institucional tras unos días de reducción en la periodicidad de homicidios en la capital risaraldense.

Los ataques armados evidencian tensiones entre redes criminales que disputan rutas y puntos de expendio de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad.

