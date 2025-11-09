Desde Risaralda hacen un llamado al Gobierno Nacional por la falta de seguridad en las regiones

Pereira

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, hizo un nuevo llamado al Gobierno Nacional para que centre su atención en las regiones y adopte medidas contundentes de protección y seguridad frente al avance de grupos subversivos y bandas criminales que buscan expandirse en distintos territorios del país.

El mandatario señaló que, desde los departamentos se viene trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública, el Ejército y la Policía Nacional para contener la presencia de estructuras ilegales, pero estos esfuerzos sin el apoyo nacional son insuficientes.

En el caso de Risaralda, explicó que los esfuerzos se concentran en impedir la incursión del Clan del Golfo, especialmente en el occidente del departamento, una zona que ha presentado situaciones de riesgo y requiere atención prioritaria.

Patiño también destacó que se han implementado acciones urgentes para proteger a los campesinos y garantizar que puedan transportar sus productos desde las fincas hacia los cascos urbanos sin ser víctimas de amenazas, extorsiones o presiones de grupos al margen de la ley. Estas medidas, según indicó, buscan mantener la seguridad rural y proteger la economía agrícola del territorio.

“Hemos sido conocedores y hemos afrontado la problemática que ha vivido el departamento de Risaralda en cuanto al aumento de homicidios y en cuanto a los planes que tienen los grupos al margen de la ley para con el occidente del departamento, nosotros en este momento, así como con el plan cosecha, con los distintos sectores pecuarios y agrícolas del departamento, brindamos el acompañamiento por parte del Gaula Militar y Gaula Policía para garantizar seguridad en el territorio”, afirmó Patiño.

El mandatario departamental insistió en la necesidad de una acción conjunta entre el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales para fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales, prevenir atentados, secuestros y amenazas, y proteger la vida de los ciudadanos, empresarios y miembros de la fuerza pública. Según Patiño, solo una estrategia coordinada y con presencia integral del Estado permitirá recuperar la seguridad y estabilidad en los territorios.

“Nosotros desde Risaralda estamos solicitando atención para que conozcan las problemáticas de las regiones en seguridad. No son los mismos delincuentes que están en el norte del país, en el centro en el sur. Por eso es tan importante que hoy el Gobierno Nacional conozca esas realidades y, realmente articule a los gobernantes para que impactemos de manera positiva en los temas de seguridad de todos los departamentos”, afirmó.

Finalmente, el gobernador reconoció la compleja situación de violencia que atraviesan municipios como Pereira y Dosquebradas, donde ya se han registrado más de 260 homicidios en lo corrido del año, así como los incrementos reportados en localidades del occidente como Belén de Umbría y Mistrató. Estos hechos, aseguró, reflejan una creciente preocupación por la seguridad ciudadana y la presencia de redes criminales que continúan afectando la tranquilidad del departamento.

