Piques ilegales en el área metropolitana de Pereira: Consumo de drogas, apuestas y persecuciones

Pereira

A pesar de los constantes operativos de control y las campañas de sensibilización adelantadas por las autoridades, los piques ilegales continúan siendo una problemática recurrente en el área metropolitana de Pereira. Estas competencias clandestinas, que se desarrollan principalmente en horas de la noche, no solo ponen en riesgo la vida de los participantes y transeúntes, sino que también están rodeadas de un entramado social y económico que dificulta su erradicación.

De acuerdo con líderes sociales de Risaralda, detrás de los piques ilegales existe una dinámica compleja que involucra apuestas, consumo de alcohol y drogas, e incluso la instrumentalización de mujeres durante estas rodadas.

Estas prácticas han generado preocupación por el negocio ilegal que se mueve alrededor de las competencias, donde el riesgo, la persecución de las autoridades y la adrenalina son factores que aumentan el valor de las apuestas y la participación de grupos organizados. Eisenhower Zapata, defensor de derechos humanos y miembro de la Mesa de Víctimas en Risaralda.

“Es indiscutible que muchos de ellos consumen drogas antes de centrarse en una competencia. Lo otro tiene que ver con el tema de las apuestas. Hay apuestas que van desde $500 mil a $2 millones y mucho más dinero, de acuerdo al grado de competencia que se esté llevando a cabo. Algo que también hay que tener en cuenta es el tema de la adrenalina que genera y el tipo de apuesta que se tiene, esto eleva el precio. Si hay persecución de la Policía, es más plata”, explicó el defensor de Derechos Humanos.

Señaló que existe falta de control estructural sobre este fenómeno, advirtiendo que los operativos de inmovilización de motocicletas y el aumento de agentes de tránsito resultan en medidas insuficientes frente a una actividad que mueve grandes cantidades de dinero y mantiene altos niveles de impunidad.

“Antes de tomar una medida frente a ese tema, tienen que estudiar bien todo lo que se mueve, la parte social, la problemática, la parte de seguridad, ¿quiénes mueven realmente ese tipo de negocio?, los speakers, porque eso no es gratuito, eso tiene una connotación de negocio, es un negocio fuerte donde se mueven grandes cantidades de dinero, añadió.

Ante esta situación, las autoridades locales enfrentan el desafío de diseñar estrategias integrales que combinen la acción policial con medidas educativas, sociales y judiciales que permitan desarticular los factores económicos y culturales que sostienen los piques ilegales en Pereira y su área metropolitana.

Últimos operativos en Dosquebradas

Los sectores priorizados han sido Villa del Campo, Avenida del Ferrocarril, Molivento y El Tambo, debido a la constante presencia de motociclistas que realizan competencias clandestinas y acrobacias peligrosas en áreas residenciales y de alto flujo vehicular.

Durante los operativos, las autoridades lograron la inmovilización de 47 motocicletas y la imposición de más de 50 comparendos por infracciones relacionadas con exceso de velocidad, alteración del orden público y maniobras riesgosas en la vía.

