Day Vázquez dice que Santander Lopesierra sí conoce a Nicolás Petro

A raíz de la difusión del video en el que Samuel Santander Lopesierra niega cualquier vínculo personal o económico con Nicolás Petro, Daysuris Vázquez a través de cuenta de X reaccionó: “Sí lo conoce”, aseguró la mujer que fue pareja del hijo del presidente.

La nueva declaración surge como contraste directo al testimonio de Lopesierra, cuya aparición ha generado múltiples interpretaciones en el proceso judicial que se adelanta contra Petro Burgos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El video revelado y la versión de Lopesierra

El material, grabado en septiembre de 2023, muestra a Lopesierra, exnarcotraficante y excandidato a la alcaldía de Maicao, declarando bajo juramento que no tiene relación alguna con Nicolás Petro.

En la diligencia él afirmó:

“Lo distingo, no lo conozco. Nunca he tenido contacto personal con él”.

Y negó haber entregado recursos que pudieran haber llegado a la campaña presidencial:

“Nunca he dado dinero… jamás”.

Incluso insistió en que desconoce por qué su nombre aparece en el proceso y reiteró que no ha financiado campañas políticas desde su retorno a la vida pública.

La versión de la Fiscalía

En contraste, la Fiscalía sostiene que Petro Burgos habría recibido cientos de millones de pesos en efectivo provenientes de Lopesierra, presuntamente entregados a través de Máximo Noriega. Esa hipótesis es uno de los pilares de la acusación.

El ente investigador afirma que estos recursos no tienen justificación en el patrimonio del procesado y que podrían tener origen ilícito.

Lo que dice Dai Vázquez: “Sí lo conoce”

En respuesta al video, Daysuris Vázquez, testigo clave del caso, aseguró que la declaración de Lopesierra no es cierta y que sí existe un vínculo entre él y Nicolás Petro.

Su postura se fundamenta, según ella, en elementos previos ya mencionados en su colaboración con la Fiscalía.

Contexto del proceso contra Petro Burgos

El hijo del presidente enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, basados en la supuesta recepción de recursos de origen no justificado. Según la Fiscalía, estos dineros habrían ingresado de manera irregular a su patrimonio. El juicio continuará este martes, cuando se conocerán nuevos elementos.