”No conozco a Nicolás Petro”: Lopesierra

A pocos días de la audiencia clave en el proceso que enfrenta Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, salió a la luz un video de la declaración que Samuel Santander Lopesierra, exnarcotraficante y excandidato a la Alcaldía de Maicao, rindió en marzo de 2025. El material aparece en medio del juicio contra Petro Burgos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“No conozco a Nicolás Petro”: declaración bajo juramento

Ante los fiscales, Lopesierra negó cualquier vínculo personal o económico con Nicolás Petro. En la diligencia, aseguró:

“Lo distingo, no lo conozco. Nunca he tenido contacto personal con él, nunca me he reunido con él. Lo he visto de lejos, pero no más”.

También dijo desconocer por qué aparece mencionado en el proceso:

“Si usted me llama para esto, yo no puedo hablar de lo que no conozco. De todo este proceso, yo no veo prensa hace muchos años… por eso estoy aquí, para que me hagan preguntas y aclarar esas cosas”, dijo.

Fiscalía preguntó por presuntos envíos de dinero

Durante el interrogatorio, los fiscales lo confrontaron con las afirmaciones de Nicolás Petro, quien declaró que Lopesierra habría aportado cerca de 500 millones de pesos a través de Máximo Noriega. Lopesierra lo negó:

“Totalmente falso. Desconozco todos esos hechos. Nunca he dado dinero a ninguna campaña ni a ninguna persona particular en este proceso”.

Y al preguntarle si había enviado dinero a través de Noriega, reiteró:

“Nunca he dado dinero… jamás”.

Admitió financiar proyectos en La Guajira

Aunque rechazó haber entregado recursos a Nicolás Petro, Lopesierra sí reconoció su participación política regional:

“Me fui por una programación y vi que era un proyecto para La Guajira. Le aposté con el capital electoral que quizás yo pueda tener en el departamento”, expresó.

LEA TAMBIÉN: Polémica jurídica por ‘Luna del Río’ en Barranquilla: esta es la historia

La investigación continúa

A pesar de las declaraciones de Lopesierra, la Fiscalía sostiene que Nicolás Petro habría recibido cientos de millones de pesos en efectivo provenientes del exnarcotraficante. Esa versión sigue bajo verificación. El juicio continuará este martes, cuando podrían conocerse nuevos elementos del proceso.