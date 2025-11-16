Abogado de Daysuris Vázquez pide vigilancia especial en el reparto de la audiencia

El abogado Alaid Freja, representante de Daysuris Vázquez, solicitó a la Agencia Especial de la Procuraduría una supervisión estricta en el proceso de reparto que definirá al juez encargado de la audiencia por el principio de oportunidad.

Freja advirtió que el abogado de Nicolás Petro habría tenido información anticipada sobre la diligencia, mientras las demás partes fueron notificadas apenas el jueves anterior.

“Pedimos una vigilancia especial sobre el procedimiento de reparto, es decir, sobre la escogencia del juez o juzgado que debe presidir la audiencia. Esta solicitud se hizo porque tuvimos conocimiento de que el abogado del señor Nicolás Petro, quien pidió la audiencia, conocía la fecha con mucha anterioridad. Mientras tanto, los demás sujetos procesales, la Fiscalía, el Ministerio Público y yo como defensor, fuimos notificados apenas el jueves. Desconozco desde cuándo él tenía esa información, pero incluso publicó en X que la audiencia sería el 18, antes de que nos enteráramos oficialmente. Esto nos generó una inquietud legítima. Lo que buscamos es que el proceso de asignación del despacho, por parte del Centro de Servicios, se realice de manera completamente transparente”, expresó.

Responde a trinos de Carranza

Ante los mensajes del abogado Carranza, quien aseguró que “no hay excusas” y confirmó su presencia en la audiencia, Freja dijo que su equipo está preparado y sin temores.

“No, nosotros estamos completamente preparados. No tenemos ningún temor, ninguno. Lo que puedo decir es que esta es una audiencia atípica, porque quien la solicita no tiene legitimidad procesal ni legitimación activa para hacerlo. Esta solicitud resulta extraña al proceso, ya que se trata de un radicado distinto al de Nicolás Petro. Nadie es sujeto procesal en ambos casos al mismo tiempo, por lo que no entendemos bajo qué figura pretende sostener su legitimación”, dijo Freja.

Precisó que su inquietud no es la estrategia de la defensa de Petro, sino la transparencia del proceso.

Exigen transparencia

Freja reiteró que su preocupación central es garantizar un reparto limpio para la audiencia programada para este martes a las 11:00 a. m. Por eso pidió que la asignación del juez se realice bajo supervisión directa de la Procuraduría