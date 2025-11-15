Barranquilla

¡Atención! conozca las nuevas rutas de Transmetro hacia Ciudad Mallorquín

A partir del 18 de noviembre, Transmetro modificará los recorridos de las rutas U30 Universidades y A9-4 Carrera 46.

Alimentador de Transmetro

Alimentador de Transmetro(Cortesía)

Valentina Utria

Con el objetivo de fortalecer la movilidad y facilitar el acceso al sector de Ciudad Mallorquín, Transmetro anunció que, desde el martes 18 de noviembre, entrarán en operación nuevos desvíos en los recorridos de las rutas U30 Universidades y A9-4 Carrera 46.

La medida busca mejorar la conexión del Sistema con una zona de creciente demanda y beneficiar a quienes se movilizan por el corredor universitario y sus alrededores.

Estos ajustes permitirán ampliar la cobertura operativa del Sistema Integrado de Transporte, optimizar los desplazamientos y ofrecer más alternativas a los usuarios que frecuentan el norte de Barranquilla y el área metropolitana.

Nuevos recorridos de las rutas

Ruta U30 Universidades – Desde el 18 de noviembre

Nuevo trazado: Estación Joe Arroyo – carrera 46 – calle 93 – carrera 51B – calle 1B – carrera 53 – glorieta detrás de Uninorte – carrera 53 – calle 1D – carrera 51B – ramal detrás de C.C. Le Champ – carrera 51B – retorno en estación de servicio frente a Olímpica de Villa Campestre – carrera 51B – calle 96 – carrera 46 – estación Joe Arroyo.

Paraderos que se omiten en el corredor universitario:

  • U. Colegio Sagrado Corazón (lado norte)
  • U. Olímpica Ciudad del Mar (lado norte)
  • U. Universidad Antonio Nariño (lado norte)

Ruta A9-4 Carrera 46 – Desde el sábado 22 de noviembre

Nuevo trazado: Estación Joe Arroyo – carrera 46 – calle 93 – carrera 51B – calle 1B – carrera 53 – glorieta detrás de Uninorte – carrera 53 – calle 1D – carrera 51B – retorno en la glorieta de la Universidad del Norte – carrera 51B – calle 96 – carrera 46 – estación Joe Arroyo.

Paradero que se omite:

  • U. Colegio Sagrado Corazón (lado norte)

Ascenso y descenso libre

Transmetro informó que, durante los tramos de desvío, los usuarios podrán solicitar ascenso y descenso libre para facilitar su movilidad en la zona intervenida.

Horarios de operación

U30 Universidades (días hábiles y sábados)

  • Lunes a viernes: 5:30 a.m. – 10:00 p.m.
  • Sábados: 5:30 a.m. – 5:00 p.m.

A9-4 Carrera 46 (fines de semana y festivos)

  • Sábados: 5:00 p.m. – 9:30 p.m.
  • Domingos y festivos: 6:00 a.m. – 8:30 p.m.

Información para los usuarios

Para resolver inquietudes relacionadas con programación, horarios o trayectos, Transmetro habilitó la línea de Atención al Cliente 320 635 9257 y su cuenta oficial en X: @transmetrobaq.

