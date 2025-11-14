Advierten que en el presupuesto nacional no está la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo

Desde el concejo de Barranquilla advierten que no está incluido en el presupuesto nacional la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo.

El concejal Estefanel Gutiérrez, quien hizo la advertencia, pidió al Gobierno nacional claridad sobre los recursos que se necesitan para desmontar el antiguo puente Pumarejo que, según el Ministerio de Transporte, asciende a 146 mil millones de pesos.

Advertencia del ente de control

Hay que indicar que la Contraloría ya advertido el pasado 28 de febrero que “no están disponibles” los recursos para el derrumbe que, de acuerdo con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dicho plan será dado a conocer este próximo 20 de noviembre.

“Cada ministro de turno nos dice que el puente lo van a tumbar en dos meses, en tres meses, y hace aproximadamente cuatro semanas la ministra Rojas salió a decir aquí mismo que en el año 2026. Que no sea embustera, que no sea mentirosa, porque revisamos el presupuesto de la nación y no existe un solo peso para desmontar el puente Pumarejo. Y eso tampoco solamente lo digo yo, también lo dice el informe de la Contraloría General de la República”, señaló el concejal Gutiérrez.

Por su parte, Lucas Ariza, director de Asoportuaria, indicó que el antiguo puente Pumarejo continúa sin permitir que buques de gran calado pueda llegar hasta río arriba y afianzar la competitividad de los municipios ribereños.

Por último, Wilson Mancilla, veedor del antiguo puente Pumarejo se sumó a las voces que piden claridad al Gobierno nacional para garantizar los recursos para la deconstrucción.