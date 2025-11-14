La JEP recuperó tres cuerpos de personas asesinados y desaparecidos por las antiguas Farc en Urabá

Imagen de ilustración de un proceso de exhumación / Fiscalía General de la Nación-Cortesía

Urabá- Antioquia

La Jurisdicción Especial para la Paz informó que, luego de una intervención en una zona rural de la subregión del Urabá antioqueño entre los días 10 y 13 de noviembre, fueron recuperados los cuerpos de tres campesinos que habían sido asesinados y desaparecidos por las antiguas Farc.

Los expertos forenses del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP recibieron información de familiares de dos de las víctimas y la Corporación Cordobesa del Desplazado (CORPOCODESA), con la que llegaron hasta la vereda El Cerro, corregimiento de Piedras Blancas, municipio de Carepa (Antioquia), en límites con el corregimiento de Saiza, municipio de Tierralta (Córdoba), donde exhumaron los cuerpos.

“La información suministrada por las víctimas fue analizada por el equipo de expertos forenses del GATEF y por el despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez, quienes organizaron, clasificaron y consolidaron datos clave que permitieron ubicar dos fosas clandestinas donde fueron recuperados los tres cuerpos que corresponderían a víctimas de crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado”, agregó la Jurisdicción.

Según la JEP, uno de los cuerpos podría corresponder a José Antonio Góez Mazo, desaparecido y asesinado presuntamente por exintegrantes de las Farc-EP el 6 de noviembre de 2012, según el testimonio de su esposa. La diligencia fue acompañada por su hija y su hermano.

“El segundo cuerpo correspondería a Euclides Úsuga García, quien era menor de edad al momento de su desaparición y asesinato en 1994. Los hermanos de la víctima y miembros de la comunidad también acompañaron la diligencia y señalaron el punto donde se encontraba enterrado. En esta misma fosa clandestina fue ubicado el cuerpo de una tercera víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida”.

Esta investigación se hace en el marco del conflicto armado en la región del Urabá, cuya investigación hace parte del Caso 04, que aborda la situación territorial del Urabá, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.

Se resalta que estas acciones fueron acompañadas por la Gobernación de Antioquia y Medicina Legal.