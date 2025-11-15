Grupo Argos obtuvo una utilidad neta de COP 4,1 billones en el tercer trimestre de 2025

Medellín

El Grupo Argos ha reportado importantes ganancias económicas durante el tercer trimestre del 2025. Atribuye resultado positivo a la simplificación de su estructura societaria, la monetización de su presencia en Estados Unidos y una mayor rentabilidad en Cementos Argos.

“En total, la compañía ha generado utilidades consolidadas por COP 11,7 billones desde 2024: COP 7,6 en 2024 y COP 4,1 en el acumulado de 2025”, agrega el reporte que el grupo registró una valorización de su inversión superior al 49%.

“Cementos Argos ejecutó una readquisición de acciones en la que participó Grupo Argos con el objetivo de usar estos recursos en la reducción del endeudamiento de la compañía, avanzamos en la plataforma de exportación de agregados hacia Estados Unidos, lanzamos Atera gracias a la alianza entre Celsia y Brookfield, y creamos Odinsa Aguas como una nueva vertical de alto potencial.” Jorge Mario Velásquez, Presidente Grupo Argos.

Las ganancias se fundamentan en varios movimientos económicos que permitieron la consolidación; uno de ellos es la desinversión en el Grupo Sura en el 2025.

“Grupo Argos registró una utilidad de COP 1,6 billones en los Medellín estados consolidados y de COP 3,2 billones en los estados separados. Este efecto se suma a la utilidad por la venta de Summit Materials por COP 2,0 billones y a un deterioro contable en los activos de Cementos Argos en Puerto Rico”.

El acumulado del 2025 indica que el Grupo Argos obtuvo ingresos consolidados mediante Cementos Argos por COP 3,9 billones y el EBITDA ajustado COP 928.000 millones, con un margen del 24%.