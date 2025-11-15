Adulta mayor de 70 años fue abusada sexualmente en Marinilla, el agresor es buscado

En Marinilla, una mujer de 70 años fue víctima de abuso sexual cuando se desplazaba por una zona semirural sector Alcaravanes. El agresor le tapó la boca, la trasladó hacia un matorral y la accedió sexualmente de forma violenta. Luego, le robó un dinero que portaba en su bolso y huyó del lugar con rumbo desconocido.

La víctima no denunció el hecho en el primer momento, pero sí lo hizo a sus hijos, quienes la trasladaron al hospital local, donde se realizó un examen médico que confirmó el abuso. La Línea Púrpura y unidades de la Policía ya asumieron el caso y brindan acompañamiento psicosocial y jurídico a la víctima.

El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, Comandante Departamento de Policía Antioquia “La línea púrpura ya tiene el caso, estamos asistiendo, una persona de 70 años de edad que estaba transportándose, desplazándose por zona rural. Lo que informa es que un sujeto la aborda y la accede carnalmente. Desafortunadamente, este hecho también causó consternación al municipio”.

Segundo caso: agresión a adulta mayor en Betania

El segundo caso se registró en Betania, donde la comunidad expresó su indignación por la agresión de la que fue víctima una mujer de 80 años.

De acuerdo con sus familiares, un hombre conocido por la víctima ingresó a la vivienda con la intención de hurtarla. Una vez dentro, la golpeó y la intimidó para obligarla a entregar un monto de dinero.

La adulta mayor recibió atención en el hospital del municipio y actualmente se recupera en su hogar.

Tercer caso: intento de hurto a adulta mayor y hombre capturado

En Andes, la Policía capturó en flagrancia a Emmanuel Calderón de 19 años, señalado de intentar hurtar un bolso que contenía 100 mil pesos y un celular a la señora María Edilma Vélez Arboleda, de 71 años, en vía pública del barrio San Pedro. En medio del forcejeo, el hombre la arrojó al suelo, causándole una herida abierta en la región parietal.

La mujer fue trasladada al hospital local para recibir atención médica, mientras que el capturado fue llevado a audiencias. Allí un juez le impuso medida de aseguramiento intramural.

Acompañamiento e investigación

Las autoridades locales y departamentales rechazaron los tres hechos y aseguraron que ya avanzan en las investigaciones. En los diferentes municipios se activaron rutas de atención para la protección de las víctimas y la orientación a sus familias.