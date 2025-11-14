Pueblorrico, Antioquia, sigue en alerta por deslizamientos: más de 40 animales han sido rescatados

El municipio de Pueblorrico, en el suroeste antioqueño, permanece en vigilancia permanente luego de los deslizamientos que ocasionaron emergencias en cinco veredas y que dejaron tres personas muertas.

Mientras las lluvias mantienen inestables los terrenos, los equipos de socorro continúan recorriendo las zonas afectadas no solo para evaluar daños, sino también para rescatar a los animales que quedaron atrapados entre el lodo y los derrumbes.

Más de 40 animales —entre perros, gatos, aves de corral y algunas especies silvestres— han sido puestos a salvo por los organismos de atención de emergencias. Varios de ellos fueron encontrados en medio de escombros, aislados o sin alimento. Algunos ya fueron recibidos en hogares de paso y otros están en proceso de adopción, mientras se define su situación.

Atención de la emergencia

El alcalde de Pueblorrico, Cristian Zapata, dijo que aunque las autoridades adelantan la habilitación de vías y el censo de los daños en viviendas y cultivos de las veredas El Cedrón, La Gómez, La Sevilla, Corinto A y Santa Bárbara, el llamado es a mantener la precaución. Los comités de emergencia continúan activos y el monitoreo es constante ante la posibilidad de nuevos deslizamientos.

En paralelo, organizaciones locales y ciudadanos han iniciado campañas solidarias para apoyar a las familias afectadas y a los animales rescatados, mientras el municipio intenta estabilizarse frente a una emergencia que sigue en desarrollo.

De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades locales, 71 familias —223 personas en total— han sido identificadas como afectadas. Entre ellas hay 21 niños, 87 hombres, 72 mujeres y 79 adultas mayores.