Así quedó el pico y placa en Bogotá para TODO noviembre 2025: rotación, horarios y restricciones

El Pico y Placa es una restricción vehicular que busca reducir la congestión y la contaminación que genera la circulación de vehículos en la capital colombiana. La restricción se basa en el último dígito de la placa del vehículo, con un horario extendido que rige de lunes a viernes, excluyendo sábados y domingos, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) la medida opera los días pares para los vehículos con placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8, y en días impares para los vehículos cuyas placas finalicen en 1, 3, 5, 7 y 9.

Durante los festivos rige la medida del Pico y Placa Regional en los nueve corredores de ingreso a la ciudad. Durante este día hasta el mediodía no habrá restricciones para el ingreso a Bogotá, pero a partir de las 12 del mediodía y hasta las 4:00 p.m. se habilita el ingreso únicamente a los vehículos de placas pares.

A partir de las 4:00 p.m. y hasta las 8:00 p.m. ingresan únicamente los vehículos con placas impares.

Ahora bien, para quienes necesiten utilizar su vehículo durante la restricción, existe el Pico y Placa Solidario, un permiso voluntario que permite transitar sin sanciones mediante el pago. Este puede solicitarse por día, mes o semestre a través de la plataforma oficial de la SDM.

La multa por incumplir el Pico y Placa es de $604.100, que equivale a 15 salarios mínimos diarios vigentes. Además, el vehículo será inmovilizado, lo que implica costos adicionales por grúa y parqueadero en patios oficiales.

Pico y placa para particulares

Semana del 3 al 9 de noviembre

Lunes festivo 3 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional

aplica la medida de pico y placa regional Martes 4 de noviembre : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Miércoles 5 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Jueves 6 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Viernes 7 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Sábado 8 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Domingo 9 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 10 al 16 de noviembre

Lunes 10 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Martes 11 de noviembre : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Miércoles 12 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Jueves 13 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Viernes 14 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Sábado 15 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Domingo 16 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 17 al 23 de noviembre

Lunes festivo 17 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional

aplica la medida de pico y placa regional Martes 18 de noviembre : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Miércoles 19 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Jueves 20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Sábado 22 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 24 al 30 de noviembre

Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Martes 25 de noviembre : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Sábado 29 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa

¿Cómo operará la medida para los taxis en noviembre?