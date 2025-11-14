Mundial 2026: Bolillo Gómez queda eliminado con El Salvador en Eliminatorias, tras caer con Surinam
El entrenador antioqueño no pudo lograr el milagro con el cuadro centroamericano.
¡Hernán Darío Gómez se queda sin Mundial! Este jueves 13 de noviembre, El Salvador fue goleado 4-0 en casa de Surinam y enterró cualquier posibilidad de clasificarse a la Copa del Mundo del próximo año.
Los tantos de la selección local, que se nutre principalmente con jugadores que militan en Europa, llegaron por medio de Chery, Margaret por duplicado y Klas, en un encuentro en el que los salvadoreños no lograron hilar ocasiones claras de gol.
Así fue la victoria de Surinam sobre El Salvador
Chery marcó la ruta goleadora para Surinam a los 44 minutos de tiro penalti tras una falta de Sibrían, a pesar del orden que mostraban los salvadoreños hasta ese momento y que bloqueaba el juego ofensivo de sus rivales.
El técnico de la Selecta, el colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez, puso toda la carne al asador y dispuso su equipo al ataque, lo que generó más huecos para que los atacantes locales tomaran ventajas.
Margaret marcó el fin de las aspiraciones salvadoreñas al anotar a los 74 y 76 minutos para el 3-0 y la goleada la cerró Klas al 83.
Con este resultado, Surinam alcanzó 9 puntos y tratará de sellar el boleto a su primer mundial en la fecha final frente a Guatemala, que más tarde este jueves se mide con Panamá. El Salvador, que ha ido a dos mundiales (1970 y 1982), se quedó con 3 puntos y ha perdido 4 partidos consecutivos en la eliminatoria.
Eliminatorias de CONCACAF: así quedó El Salvador en la tabla de posiciones
Grupo A
|Pos.
|Selección
|Puntos
|Partidos
|Diferencia
|1.
|Surinam
|9
|5
|+5
|2.
|Panamá
|6
|4
|+1
|3.
|Guatemala
|5
|4
|0
|4.
|El Salvador
|3
|5
|-6
Próximos partidos del Grupo A
Resto de la Fecha 5
- Guatemala vs. Panamá
Fecha 6
- Panamá vs. El Salvador (18 de noviembre - 8PM)
- Guatemala vs. Surinam (18 de noviembre - 8PM)