Mundial 2026: Bolillo Gómez queda eliminado con El Salvador en Eliminatorias, tras caer con Surinam. (Photo by Omar Vega/Getty Images) / Omar Vega

¡Hernán Darío Gómez se queda sin Mundial! Este jueves 13 de noviembre, El Salvador fue goleado 4-0 en casa de Surinam y enterró cualquier posibilidad de clasificarse a la Copa del Mundo del próximo año.

Los tantos de la selección local, que se nutre principalmente con jugadores que militan en Europa, llegaron por medio de Chery, Margaret por duplicado y Klas, en un encuentro en el que los salvadoreños no lograron hilar ocasiones claras de gol.

Así fue la victoria de Surinam sobre El Salvador

Chery marcó la ruta goleadora para Surinam a los 44 minutos de tiro penalti tras una falta de Sibrían, a pesar del orden que mostraban los salvadoreños hasta ese momento y que bloqueaba el juego ofensivo de sus rivales.

El técnico de la Selecta, el colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez, puso toda la carne al asador y dispuso su equipo al ataque, lo que generó más huecos para que los atacantes locales tomaran ventajas.

Margaret marcó el fin de las aspiraciones salvadoreñas al anotar a los 74 y 76 minutos para el 3-0 y la goleada la cerró Klas al 83.

Con este resultado, Surinam alcanzó 9 puntos y tratará de sellar el boleto a su primer mundial en la fecha final frente a Guatemala, que más tarde este jueves se mide con Panamá. El Salvador, que ha ido a dos mundiales (1970 y 1982), se quedó con 3 puntos y ha perdido 4 partidos consecutivos en la eliminatoria.

Eliminatorias de CONCACAF: así quedó El Salvador en la tabla de posiciones

Grupo A

Pos. Selección Puntos Partidos Diferencia 1. Surinam 9 5 +5 2. Panamá 6 4 +1 3. Guatemala 5 4 0 4. El Salvador 3 5 -6

Próximos partidos del Grupo A

Resto de la Fecha 5

Guatemala vs. Panamá

Fecha 6