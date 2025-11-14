Orlando Berrío tomó una decisión radical sobre su intención de comprar al Deportivo Pereira

Orlando Berrío en su época como jugador de Nacional / Getty Images.

Orlando Berrío, exfutbolista colombiano, anunció, a través de un comunicado, que con su grupo inversor, liderado por José Miguel Murillo, han desistido en su interés de adquirir al Deportivo Pereira.

“Tras varias reuniones y en atención a nuestros planes y tesis de inversión, informamos que, junto con nuestro grupo de trabajo e inversionistas, hemos decidido dar por concluido el interés en una posible participación en el Deportivo Pereira”, se informa en el comunicado.

Y se añade: “Agradecemos la disposición y el respeto de las personas e instituciones con las que se sostuvieron conversaciones en torno al proyecto, así como el afecto y entusiasmo de la afición pereirana, a quien reconocemos por su pasión, historia y apoyo incondicional al club”.

De igual manera, el grupo inversor aseguró que continuará en su misión de invertir en otro equipo del país, ya se de primera o segunda división.

“Nuestro propósito continúa enfocado en impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo del fútbol colombiano, promoviendo valores humanos, formación integral y bienestar para quienes hacen parte de este deporte”, indican.

Y concluyen: “Vamos a concentrar nuestros esfuerzos en explorar nuevos proyectos dentro del fútbol colombiano en primera y segunda división, bajo una visión que combine sostenibilidad, impacto social y crecimiento colectivo”.

Otro Grupo Inversor adelanta la gestión con el Pereira

Según informó El VBar de Caracol Radio, existe otro Grupo Inversor con una gestión adelantada para la compra del Deportivo Pereira. Ya incluso existiría un valor acordado, y estarían adelantándose las respectivas gestiones administrativas.