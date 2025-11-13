Tabla de posiciones HOY Eliminatorias Europeas: Portugal cae con Irlanda tras expulsión de Cristiano

4¡Regresaron las Eliminatorias Europeas! Se aprieta la lucha por la clasificación al Mundial y varias selecciones han empezado a definir su situación de cara a lo que viene.

Claro está que la gran sorpresa de la jornada se dio en Dublín con la sorpresiva derrota 2-0 de Portugal en casa de Irlanda. El conjunto luso no solo desperdició la oportunidad de clasificarse anticipadamente, sino que perdió a su máxima estrella y capitán Cristiano Ronaldo por expulsión.

Troy Parrott, delantero del AZ Alkmaar, fue la bestia negra del elenco portugués, teniendo en cuenta que abrió la cuenta sobre los 17 minutos y selló el tanto definitivo al 45. La polémica se produjo al minuto 61, cuando el juez central expulsó a Cristiano tras revisar en el VAR una supuesta agresión contra un defensor rival.

Con este resultado, Portugal se queda con 10 puntos, aunque sigue liderando el Grupo F. Mientras tanto, Hungría y la misma Irlanda se acercaron al quedar con 8 y 7 unidades, respectivamente. En la última fecha se definirá todo.

Resultados HOY Eliminatorias Europeas

Irlanda 2-0 Portugal

Noruega 4-1 Estonia

Armenia 0-1 Hungría

Azerbaiyán 0-2 Islandia

Inglaterra 2-0 Serbia

Moldavia 0-2 Italia

Francia 4-0 Ucrania

Andorra 0-1 Albania

Tabla de posiciones HOY Eliminatorias Europeas

GRUPO A

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Alemania 9 4 +5 2 Eslovaquia 9 4 +3 3 Irlanda del Norte 6 4 +1 4 Luxemburgo 0 4 -9

GRUPO B

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Suiza 10 4 +9 2 Kosovo 7 4 -1 3 Eslovenia 3 4 -3 4 Suecia 1 4 -5

GRUPO C

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Dinamarca 10 4 +11 2 Escocia 10 4 +5 3 Grecia 3 4 -3 4 Bielorrusia 0 4 -13

GRUPO D

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Francia 13 5 +10 2 Islandia 7 5 +4 3 Ucrania 7 5 -3 4 Azerbaiyán 1 5 -11

GRUPO E

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 España 12 4 +15 2 Turquía 9 4 +3 3 Georgia 3 4 -3 4 Bulgaria 0 4 -15

GRUPO F

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Portugal 10 5 +5 2 Hungría 8 5 +2 3 Irlanda 7 5 +1 4 Armenia 3 5 -8

GRUPO G

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Países Bajos 16 6 +19 2 Polonia 13 6 +6 3 Finlandia 10 7 -5 4 Lituania 3 7 -5 5 Malta 2 6 -15

GRUPO H

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Austria 15 6 +16 2 Bosniza y Herzegovina 13 6 +8 3 Rumania 10 6 +5 4 Chipre 8 7 +2 5 San Marino 0 7 -31

GRUPO I

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Noruega 21 7 +29 2 Italia 18 7 +12 3 Israel 9 7 -4 4 Estonia 4 8 -13 5 Moldavia 1 7 -24

GRUPO J

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Bélgica 14 6 +15 2 Macedonia del Norte 13 7 +9 3 Gales 10 6 +3 4 Kazajistán 7 7 -4 5 Liechtenstein 0 6 -23

GRUPO K

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Inglaterra 21 7 +20 2 Albania 14 7 +4 3 Serbia 10 7 -2 4 Letonia 5 7 -9 5 Andorra 1 8 -13

GRUPO L