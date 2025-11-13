Fútbol

Tabla de posiciones HOY Eliminatorias Europeas: Portugal cae con Irlanda tras expulsión de Cristiano

El equipo luso aplazó su clasificación al Mundial, tras ser derrotado en Dublín.

4¡Regresaron las Eliminatorias Europeas! Se aprieta la lucha por la clasificación al Mundial y varias selecciones han empezado a definir su situación de cara a lo que viene.

Claro está que la gran sorpresa de la jornada se dio en Dublín con la sorpresiva derrota 2-0 de Portugal en casa de Irlanda. El conjunto luso no solo desperdició la oportunidad de clasificarse anticipadamente, sino que perdió a su máxima estrella y capitán Cristiano Ronaldo por expulsión.

Troy Parrott, delantero del AZ Alkmaar, fue la bestia negra del elenco portugués, teniendo en cuenta que abrió la cuenta sobre los 17 minutos y selló el tanto definitivo al 45. La polémica se produjo al minuto 61, cuando el juez central expulsó a Cristiano tras revisar en el VAR una supuesta agresión contra un defensor rival.

Con este resultado, Portugal se queda con 10 puntos, aunque sigue liderando el Grupo F. Mientras tanto, Hungría y la misma Irlanda se acercaron al quedar con 8 y 7 unidades, respectivamente. En la última fecha se definirá todo.

Resultados HOY Eliminatorias Europeas

  • Irlanda 2-0 Portugal
  • Noruega 4-1 Estonia
  • Armenia 0-1 Hungría
  • Azerbaiyán 0-2 Islandia
  • Inglaterra 2-0 Serbia
  • Moldavia 0-2 Italia
  • Francia 4-0 Ucrania
  • Andorra 0-1 Albania

Tabla de posiciones HOY Eliminatorias Europeas

GRUPO A

PosEquipoPtsPJDif
1Alemania94+5
2Eslovaquia94+3
3Irlanda del Norte64+1
4Luxemburgo04-9

GRUPO B

PosEquipoPtsPJDif
1Suiza104+9
2Kosovo74-1
3Eslovenia34-3
4Suecia14-5

GRUPO C

PosEquipoPtsPJDif
1Dinamarca104+11
2Escocia104+5
3Grecia34-3
4Bielorrusia04-13

GRUPO D

PosEquipoPtsPJDif
1Francia135+10
2Islandia75+4
3Ucrania75-3
4Azerbaiyán15-11

GRUPO E

PosEquipoPtsPJDif
1España124+15
2Turquía94+3
3Georgia34-3
4Bulgaria04-15

GRUPO F

PosEquipoPtsPJDif
1Portugal105+5
2Hungría85+2
3Irlanda75+1
4Armenia35-8

GRUPO G

PosEquipoPtsPJDif
1Países Bajos166+19
2Polonia136+6
3Finlandia107-5
4Lituania37-5
5Malta26-15

GRUPO H

PosEquipoPtsPJDif
1Austria156+16
2Bosniza y Herzegovina136+8
3Rumania106+5
4Chipre87+2
5San Marino07-31

GRUPO I

PosEquipoPtsPJDif
1Noruega217+29
2Italia187+12
3Israel97-4
4Estonia48-13
5Moldavia17-24

GRUPO J

PosEquipoPtsPJDif
1Bélgica146+15
2Macedonia del Norte137+9
3Gales106+3
4Kazajistán77-4
5Liechtenstein06-23

GRUPO K

PosEquipoPtsPJDif
1Inglaterra217+20
2Albania147+4
3Serbia107-2
4Letonia57-9
5Andorra18-13

GRUPO L

PosEquipoPtsPJDif
1Croacia166+19
2Chequia137+4
3Islas Feroe127+4
4Montenegro66-9
5Gibraltar06-18

