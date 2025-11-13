Tabla de posiciones HOY Eliminatorias Europeas: Portugal cae con Irlanda tras expulsión de Cristiano
El equipo luso aplazó su clasificación al Mundial, tras ser derrotado en Dublín.
4¡Regresaron las Eliminatorias Europeas! Se aprieta la lucha por la clasificación al Mundial y varias selecciones han empezado a definir su situación de cara a lo que viene.
Le puede interesar: El partido Colombia vs. Nueva Zelanda tiene nuevo horario
Claro está que la gran sorpresa de la jornada se dio en Dublín con la sorpresiva derrota 2-0 de Portugal en casa de Irlanda. El conjunto luso no solo desperdició la oportunidad de clasificarse anticipadamente, sino que perdió a su máxima estrella y capitán Cristiano Ronaldo por expulsión.
Troy Parrott, delantero del AZ Alkmaar, fue la bestia negra del elenco portugués, teniendo en cuenta que abrió la cuenta sobre los 17 minutos y selló el tanto definitivo al 45. La polémica se produjo al minuto 61, cuando el juez central expulsó a Cristiano tras revisar en el VAR una supuesta agresión contra un defensor rival.
Con este resultado, Portugal se queda con 10 puntos, aunque sigue liderando el Grupo F. Mientras tanto, Hungría y la misma Irlanda se acercaron al quedar con 8 y 7 unidades, respectivamente. En la última fecha se definirá todo.
Lea también acá: Sebastián Villa podría volver a jugar con un colombiano en Argentina: ¿De quién se trata?
Resultados HOY Eliminatorias Europeas
- Irlanda 2-0 Portugal
- Noruega 4-1 Estonia
- Armenia 0-1 Hungría
- Azerbaiyán 0-2 Islandia
- Inglaterra 2-0 Serbia
- Moldavia 0-2 Italia
- Francia 4-0 Ucrania
- Andorra 0-1 Albania
Tabla de posiciones HOY Eliminatorias Europeas
GRUPO A
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Alemania
|9
|4
|+5
|2
|Eslovaquia
|9
|4
|+3
|3
|Irlanda del Norte
|6
|4
|+1
|4
|Luxemburgo
|0
|4
|-9
GRUPO B
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Suiza
|10
|4
|+9
|2
|Kosovo
|7
|4
|-1
|3
|Eslovenia
|3
|4
|-3
|4
|Suecia
|1
|4
|-5
GRUPO C
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Dinamarca
|10
|4
|+11
|2
|Escocia
|10
|4
|+5
|3
|Grecia
|3
|4
|-3
|4
|Bielorrusia
|0
|4
|-13
GRUPO D
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Francia
|13
|5
|+10
|2
|Islandia
|7
|5
|+4
|3
|Ucrania
|7
|5
|-3
|4
|Azerbaiyán
|1
|5
|-11
GRUPO E
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|España
|12
|4
|+15
|2
|Turquía
|9
|4
|+3
|3
|Georgia
|3
|4
|-3
|4
|Bulgaria
|0
|4
|-15
GRUPO F
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Portugal
|10
|5
|+5
|2
|Hungría
|8
|5
|+2
|3
|Irlanda
|7
|5
|+1
|4
|Armenia
|3
|5
|-8
GRUPO G
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Países Bajos
|16
|6
|+19
|2
|Polonia
|13
|6
|+6
|3
|Finlandia
|10
|7
|-5
|4
|Lituania
|3
|7
|-5
|5
|Malta
|2
|6
|-15
GRUPO H
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Austria
|15
|6
|+16
|2
|Bosniza y Herzegovina
|13
|6
|+8
|3
|Rumania
|10
|6
|+5
|4
|Chipre
|8
|7
|+2
|5
|San Marino
|0
|7
|-31
GRUPO I
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Noruega
|21
|7
|+29
|2
|Italia
|18
|7
|+12
|3
|Israel
|9
|7
|-4
|4
|Estonia
|4
|8
|-13
|5
|Moldavia
|1
|7
|-24
GRUPO J
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Bélgica
|14
|6
|+15
|2
|Macedonia del Norte
|13
|7
|+9
|3
|Gales
|10
|6
|+3
|4
|Kazajistán
|7
|7
|-4
|5
|Liechtenstein
|0
|6
|-23
GRUPO K
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Inglaterra
|21
|7
|+20
|2
|Albania
|14
|7
|+4
|3
|Serbia
|10
|7
|-2
|4
|Letonia
|5
|7
|-9
|5
|Andorra
|1
|8
|-13
GRUPO L
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Croacia
|16
|6
|+19
|2
|Chequia
|13
|7
|+4
|3
|Islas Feroe
|12
|7
|+4
|4
|Montenegro
|6
|6
|-9
|5
|Gibraltar
|0
|6
|-18