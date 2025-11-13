Un clasificado nuevo al Mundial 2026: Repase los equipos asegurados en la Copa del Mundo
Desde Europa, dos selecciones han asegurado su presencia en el certamen de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
La jornada de este jueves dejó un clasificado más al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Francia se sumó a Inglaterra, como la segunda selección europea clasificada a la Copa del Mundo.
En total,son 29 las selecciones que se han clasificado al Mundial del próximo año,incluidas entre ellas Colombia, uno de los seis representantes directos de Sudamérica.
Entre los clasificados hasta el momento,hay tres países que asistirán por primera vez a una Copa del Mundo, Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde.
Clasificados al Mundial 2026
Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá (3).
Europa: Inglaterra y Francia (2).
Sudamérica: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay (6).
Asia: Australia, Japón, Irán, Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán, Qatar y Arabia Saudita (8).
Oceanía: Nueva Zelanda (1).
África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil (9).
Noticia en desarrollo...