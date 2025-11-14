MinEducación alista primera acción tras investigación de la elección del nuevo rector: esto se sabe

Se conocerá el primer acto administrativo desde el Grupo de Medidas Preventivas en donde se tomarán las decisiones con respecto al proceso sancionatorio de investigación administrativa que adelante el Ministerio de Educación.

Entre el martes y viernes arribará a la ciudad, el investigador asignado a la Universidad del Atlántico para analizar la situación de la Universidad y tomar las primeras decisiones. Así lo indicó Harold Hernández, subdirector de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación

Medidas para recuperar normalidad

Por otra parte, se desarrolló este jueves un Consejo Superior en donde se escucharon a los estudiantes por más de nueves horas y se tomaron varias decisiones para recuperar la normalidad de la Universidad:

Determinar las violaciones de los Derechos Humanos que se han presentado en la universidad durante las últimas semanas y dar a conocer a las autoridades competentes las denuncias presentadas por los estudiantes.

Convocar a un nuevo Consejo Superior con el propósito de solicitar un informe aclaratorio ampliado del proceso de designación del rector de la Uniatlántico.

Solicitar un informe del rector de la institución, Leyton Barrios, sobre la situación actual y citar al Consejo Académico para evaluar la situación académica actual y definir mecanismos que permitan recuperar la normalidad en las actividades universitarias.

Convocar una sesión del Consejo Superior en el marco de las asambleas multiestamentarias de la institución en las instalaciones de la universidad, con el fin de escuchar directamente a todos los sectores de la comunidad universitaria.

El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, informó que se ha iniciado una revisión jurídica exhaustiva de todas las actuaciones que llevaron a la elección de Leyton Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico. La cartera educativa recordó que el Comité de Credenciales debió verificar de manera rigurosa los documentos aportados por cada uno de los 17 candidatos habilitados.