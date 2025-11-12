Universidad del Atlántico: no se realizó Asamblea Multiestamentaria por desórdenes

En esta Asamblea Multiestamentaria se iba a definir sobre un paro general en la Universidad del Atlántico, pero no se pudo realizar debido a que hubo una “lluvia de piedras, botellas, puños y patadas”. Ante este panorama se decidió suspender la agenda.

Estudiantes denunciaron que hubo personas ajenas a la Universidad que ingresaron al alma mater y habrían agredido a varias personas, incluso, esta situación fue también denunciada por el Ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

“Estas personas llegaron desafiantes de esta mañana, amenazando a varios compañeros, a varios líderes que ya tienen perfilados y cuando ya estamos casi por iniciar la asamblea multistamentaria a las 12 del mediodía, que ya se encontraba un grupo muy grande, pero es que en verdad no exagero cuando digo que era un grupo muy grande de gente externa de la universidad”, dijo Sherick Barros, una estudiante y quien denuncia agresión durante esta jornada.

¿Qué dice la Universidad?

Por su parte, el rector de la Universidad, Leyton Barrios, se pronunció a través de sus redes sociales e indicó que la institución debe ser un “centro del pensamiento, donde todos seamos escuchados” e invitó a la comunidad estudiantil para que “entre todos podamos seguir construyendo la universidad que todos queremos”.

Juez deja en firme elección de rector

El juzgado tercero administrativo oral del circuito de Barranquilla declaró improcedente una tutela interpuesta contra la Universidad del Atlántico y su consejo superior universitario y ratificó la validez del acto de elección del rector Leyton Barrios.

Según la Universidad, a través de un comunicado, indicó que esta decisión judicial reafirma la legalidad, transparencia y validez del proceso de designación rectoral.