Mineducación solicita investigar presuntos actos de violencia en universidades públicas

A través de sus redes sociales, el Ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó al Ministerio de Defensa, Interior, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, entre otras entidades estatales, la instalación de un puesto de mando unificado a nivel nacional, para investigar los recientes actos de violencia en la Universidad del Atlántico, respetando la autonomía universitaria

“El paramilitarismo en las universidades públicas ha sido parte de una lamentable historia que hace parte del pasado y no venimos acá a repetir o permitir la repetición, sino a cambiar”, señaló el ministro.

Advierte que videos y testimonios de alumnos en la Universidad del Atlántico, indican que, presuntamente, personas ajenas a la universidad han ingresado armadas a agredir a estudiantes y profesores, reunidos en la asamblea multiestamentaria.

Indica que dio instrucciones a la subdirección de inspección y vigilancia del ministerio, de usar todas las herramientas legales que posee, para intervenir, con la fuerza que permita la ley, con el propósito de salvaguardar la integridad de estudiantes y profesores

Luego de dar dichas directrices, asegura que, desde entonces, han avanzado en una estrategia que será comunicada con la prudencia que requiere la situación