¿Por qué el Ministerio de Educación abrió investigación por elección del rector de la UniAtlántico?

Luego de una visita del viceministro de Educación, Ricardo Moreno, este viernes a la Universidad del Atlántico en donde se reunieron también con los estudiantes, el Ministerio dio a conocer que se abrió una investigación administrativa por presuntos incumplimientos de disposiciones en el marco del proceso de elección del rector del alma mater.

Asimismo, se ha designado a Harold Mauricio Cárdenas, profesional especializado de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación como funcionario investigador para que adelante el proceso administrativo sancionatorio.

“Hemos anunciado la apertura de investigación preliminar contra los miembros del Comité de Credenciales y del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico, con el fin de verificar el presunto incumplimiento de las disposiciones legales en el marco del proceso de elección del Rector de la institución”, indicó Daniel Rojas Medellín, Ministro de Educación.

Por otra parte, manifestó que: “hemos recopilado información oficial y denuncias alrededor de la presunta afectación a la integridad y violación de derechos de miembros de la comunidad universitaria en el marco de la protesta”.