¿Dónde se va la luz este viernes 14 de noviembre en Barranquilla y Soledad? Tome nota

Este viernes 14 de noviembre, el personal técnico de Air-e Intervenida adelantará obras de reposición de infraestructura eléctrica en el barrio Campo Alegre, ubicado en el norte de Barranquilla.

El mantenimiento contempla el cambio de un poste y un tramo de red, acciones necesarias para reforzar la estabilidad del sistema de distribución y prevenir futuras interrupciones del servicio.

Las labores se desarrollarán en el horario comprendido entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde, específicamente en el sector de la carrera 40D con calle 91. Durante este tiempo, se registrará suspensión temporal del suministro de energía en el área de influencia de los trabajos.

Adecuaciones en Soledad

Paralelamente, la empresa informó que también se realizarán adecuaciones menores en el barrio Centenario de Soledad, como parte del plan de mantenimiento preventivo que adelanta en el área metropolitana.

Estas labores se llevarán a cabo en la calle 23A con carrera 26, entre las 9:11 de la mañana y las 5:00 de la tarde, periodo durante el cual podrán presentarse cortes momentáneos del servicio.

Mejoras para el servicio

Según Air-e Intervenida, estas intervenciones forman parte del plan de modernización de redes y equipos eléctricos, con el propósito de optimizar la calidad del servicio y atender oportunamente las necesidades de los usuarios.

La empresa recordó que este tipo de trabajos, aunque requieren suspensiones temporales, son esenciales para garantizar una red más segura, estable y eficiente.