Todo listo para el clásico: Barranquilla refuerza seguridad para Junior vs. Nacional

La Comisión Local de Fútbol, liderada por la Alcaldía de Barranquilla, realizó una reunión extraordinaria para ultimar los detalles operativos y de seguridad del partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.

Tras un análisis conjunto, los miembros de la Comisión decidieron restringir el ingreso de la barra visitante del equipo antioqueño como medida preventiva, con el fin de preservar el orden público y la tranquilidad en los alrededores y dentro del estadio Metropolitano.

Llamado a la convivencia

El secretario de Gobierno, Ángelo Cianci, señaló que las medidas adoptadas buscan garantizar un ambiente seguro y familiar para los aficionados que asistan al estadio, en coordinación con la Policía Metropolitana y los distintos organismos de seguridad.

“Se realizó una reunión extraordinaria de la Comisión Local del Fútbol para coordinar los aspectos logísticos y de seguridad del partido entre Junior y Atlético Nacional, que se disputará este jueves 13 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. En el encuentro se decidió, de forma unánime, restringir el ingreso de la barra visitante de Atlético Nacional como medida preventiva para garantizar el orden público y un ambiente seguro. Asimismo, se establecieron prohibiciones sobre el ingreso de objetos peligrosos, bebidas alcohólicas y alimentos, y se entregaron recomendaciones al público, entre ellas llegar temprano, respetar las normas de seguridad y seguir las indicaciones del personal logístico, con el fin de promover una jornada de convivencia y disfrute de las fiestas del fútbol”, explicó Cianci.

Medidas y restricciones

Las autoridades recordaron a los asistentes las siguientes prohibiciones y medidas de control que estarán vigentes durante el evento deportivo: