¿Lucas González quería enfrentar al América? Curiosa reacción al sorteo de cuadrangulares con Tolima

¿Lucas González quería enfrentar al América? Curiosa reacción al sorteo de cuadrangulares con Toluca

¡Se definieron los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2025-II! Una vez se dieron a conocer los ocho equipos clasificados a la instancia definitiva del campeonato, Dimayor dio paso al sorteo de los grupos.

Independiente Medellín encabezó el Grupo A, mientras que Deportes Tolima se quedó con el liderato del Grupo B. Ahora bien, la suerte terminó sonriéndole al elenco ibaguereño, debido a que zafó de gigantes del país como Atlético Nacional y América de Cali.

Repase a continuación lo que dejó el sorteo:

Grupo A

Independiente Medellín

Atlético Nacional

Junior de Barranquilla

América de Cali

Grupo B

Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga

Fortaleza

Independiente Santa Fe

Curiosa reacción de Lucas González al sorteo de cuadrangulares

En medio del sorteo, quedó registrado en video la reacción del entrenador Lucas González, quien actualmente dirige al Deportes Tolima. El bogotano vio todo junto con el capitán Juan Pablo Nieto y dos de sus colaboradores.

Previo a que se diera a conocer el último rival del grupo, que saldría de Santa Fe o América, Lucas sentenció inicialmente que no se inclinaba por ninguno: “Ahí sí que sea cualquiera de los dos”.

Claro está que instantes después reflexionó y admitió que “es duro” jugar en El Campín por cuestiones de altura. Además, analizando el grupo, vio que Santa Fe contaba con ventaja en cuanto a desplazamientos, debido a que “tiene un viaje cortico” a Ibagué y por Fortaleza tiene un duelo más en la capital del país.

¿Lucas González quería enfrentar al América?

Una vez reveladas las balotas, América de Cali fue ubicado en el Grupo A, a lo que Lucas González exclamó: “América para allá, hijuep... Ay la vida como es”. Lo anterior generó una ola de comentarios en redes sociales, recordando el pasado del estratega bogotano en las toldas escarlatas.

Lucas González en su paso como entrenador del América de Cali / Colprensa Ampliar

Y es que González estuvo al frente del equipo vallecaucano en el segundo semestre del 2023. En ese tiempo demostró un juego brillante con Adrián Ramos y Carlos Darwin Quintero como grandes figuras, pero pinchó en cuadrangulares y se quedó sin poder acceder a la final.

En total dirigió 28 partidos, manteniendo así un balance de 11 victorias, 7 empates y 10 derrotas.