Definidos los cuadrangulares finales de la Liga colombiana 2025-II: Así quedaron los grupos

Tolima vs. Medellín por la fecha 13 de la Liga Colombiana / Colprensa

Este jueves se definieron los ocho clasificados a los cuadrangulares finales y este mismo jueves se sortearon los grupos de la siguiente fase del campeonato del fútbol colombiano.

Los últimos dos cupos de los ocho fueron para Independiente Santa Fe y América de Cali. El equipo bogotano y vigente campeón, selló su paso venciendo 1-0 a Alianza FC con gol de Harold Santiago Mosquera.

Entretanto, el equipo vallecaucano avanzó octavo pese a ser goleado 3-0 por el Medellín. Los goles del Poderoso fueron obra de Alexis Serna, con un doblete, y de Brayan León.

Entretanto, con la goleada de los antioqueños, se ratificaron como líderes del campeonato; mientras que Tolima aprovechó la derrota de Nacional en Barranquilla, para clasificar segundo.

En total, los clasificados a cuadrangulares fueron Medellín, Tolima, Nacional, Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Santa Fe y América.

Así quedaron conformados los grupos

Sin duda que el Grupo A se roba todas las miradas, al presentar dos clásicos antioqueños y un clásico Nacional Vs. América.

Grupo A: Medellín, Nacional, Junior y América.

Grupo B: Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe.

Así se jugará la primera fecha

Aún con días y horas por definirse, así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares finales, destacando el clásico entre Atlético Nacional y América de Cali.

Grupo A

Nacional Vs. América

Junior Vs. Medellín

Grupo B

Bucaramanga Vs. Santa Fe

Fortaleza Vs. Tolima