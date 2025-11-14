Liga Colombiana

Definidos los cuadrangulares finales de la Liga colombiana 2025-II: Así quedaron los grupos

Independiente Medellín y Deportes Tolima se quedaron con los puntos invisibles de cada grupo.

Tolima vs. Medellín por la fecha 13 de la Liga Colombiana / Colprensa

Tolima vs. Medellín por la fecha 13 de la Liga Colombiana / Colprensa

Este jueves se definieron los ocho clasificados a los cuadrangulares finales y este mismo jueves se sortearon los grupos de la siguiente fase del campeonato del fútbol colombiano.

Los últimos dos cupos de los ocho fueron para Independiente Santa Fe y América de Cali. El equipo bogotano y vigente campeón, selló su paso venciendo 1-0 a Alianza FC con gol de Harold Santiago Mosquera.

Entretanto, el equipo vallecaucano avanzó octavo pese a ser goleado 3-0 por el Medellín. Los goles del Poderoso fueron obra de Alexis Serna, con un doblete, y de Brayan León.

Entretanto, con la goleada de los antioqueños, se ratificaron como líderes del campeonato; mientras que Tolima aprovechó la derrota de Nacional en Barranquilla, para clasificar segundo.

En total, los clasificados a cuadrangulares fueron Medellín, Tolima, Nacional, Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Santa Fe y América.

Así quedaron conformados los grupos

Sin duda que el Grupo A se roba todas las miradas, al presentar dos clásicos antioqueños y un clásico Nacional Vs. América.

Vea también

Grupo A: Medellín, Nacional, Junior y América.

Grupo B: Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe.

Así se jugará la primera fecha

Aún con días y horas por definirse, así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares finales, destacando el clásico entre Atlético Nacional y América de Cali.

Grupo A

Nacional Vs. América

Junior Vs. Medellín

Grupo B

Bucaramanga Vs. Santa Fe

Fortaleza Vs. Tolima

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad