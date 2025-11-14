Tabla de goleadores de la Liga Colombiana 2025 tras finalizar el todos contra todos // Caracol Radio

Finalizó la fase del todos contra todos en el fútbol profesional colombiano y tuvo como gran sorpresa la clasificación del actual campeón, Independiente Santa Fe, el cuadro capitalino se encontraba hace algunas fechas cerca de la eliminación y se metió en la última fecha tras derrotar a Junior, Deportivo Cali y Alianza FC.

Por otro lado, América de Cali finalizó en la octava casilla, dejando una mala imagen en su visita al Deportivo Independiente Medellín, lo que despertó preocupación ante un semestre bastante irregular del cuadro ‘escarlata’; que tendrá que buscar una histórica remontada ante Atlético Nacional en las semifinales de la Copa Colombia, pues el partido de ida terminó 4-1 en favor del cuadro ‘verdolaga’.

Le puede interesar: Tabla de posiciones HOY Eliminatorias Europeas: Portugal cae con Irlanda tras expulsión de Cristiano

Precisamente, los equipos ‘paisas’ serán protagonistas, pues DIM culminó en la primera posición, mientras que Atlético Nacional en la tercera casilla; siendo estos dos los favoritos a llevarse el título.

En cuanto a la tabla de goleadores, hubo un cambio drástico con respecto al primer semestre, donde Dayro Moreno, delantero de Once Caldas de Manizales, logró consolidarse como el máximo artillero tras anotar 20 tantos, sin embargo, el jugador no pudo mantener sus buenos números en el segundo semestre y no figuró en el top 10 de goleadores.

Lea también: Orlando Berrío tomó una decisión radical sobre su intención de comprar al Deportivo Pereira

Tabla de Goleadores Liga BetPlay 2025 II

Posición Jugador y Equipo Partidos Goles 1 Francisco Fydriszewski – Medellín 16 11 2 Carlos Lucumí – Alianza 14 10 3 Luciano Pons – Bucaramanga 18 10 4 Yoshan Valois – Pasto 19 10 5 Brayan León – Medellín 13 8 6 Jefry Zapata – Once Caldas 16 7 7 Jairo Molina – Boyacá Chicó 19 7 8 Jannenson Sarmiento – Unión 19 7 9 Ricardo Márquez – Unión 19 7 10 Beckham Castro – Millonarios 20 7

¿Cómo se jugarán los cuadrangulares finales del FPC?

Tras finalizar una dramática fecha 20 en el fútbol profesional colombiano, se realizó el sorteo de los grupos de los cuadrangulares finales, fase que comenzará a partir del próximo martes 18 de noviembre, dos días después de disputarse el partido de vuelta de la semifinal entre América de Cali y Atlético Nacional.

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares finales:

GRUPO A

Deportivo Independiente Medellín

GRUPO B