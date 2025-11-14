Tabla de reclasificación: así quedaron los cupos a Copa Libertadores y Sudamericana, tras fecha 20 / Colprensa

Terminó la fase del todos contra todos en la Liga Colombiana 2025-II y se aprieta la lucha por los torneos internacionales del próximo año.

Según el reglamento de Dimayor, los dos equipos con mejor puntaje a lo largo del año calendario avanzarán a la fase previa de la Copa Libertadores, mientras que los tres siguientes tienen su lugar en la Copa Sudamericana.

La otra manera de clasificar es siendo campeón, en el caso de la Libertadores siendo campeón semestral; en el caso de la Sudamericana siendo campeón de Copa Colombia.

¿Qué equipos están clasificando a torneos internacionales por reclasificación?

Terminada la fecha 20 de la Liga Colombiana 2025-II, Independiente Medellín (1°) y Deportes Tolima (2°) estarían clasificándose a la Copa Libertadores 2026, mientras que Atlético Nacional (3°), América de Cali (5°) y Junior de Barranquilla (6°) irían a Copa Sudamericana 2026.

Más allá de que Santa Fe es cuarto, el hecho de haber sido campeón del primer semestre, le otorga cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores y su cupo en reclasificación se corre.

Tabla de Reclasificación 2025

Pos. Club Puntos Competencia 1 Medellín 87 Copa Libertadores (fase previa) 2 Tolima 82 Copa Libertadores (fase previa) 3 Nacional 80 Copa Sudamericana (fase previa) 4 Santa Fe 80 Copa Libertadores (fase de grupos) 5 América 77 Copa Sudamericana (fase previa) 6 Junior 73 Copa Sudamericana (fase previa) 7 Millonarios 73 - 8 Bucaramanga 66 - 9 Once Caldas 63 10 Alianza 58 -

Es preciso recordar que el puntaje sigue sumando en cuadrangulares, razón por la que no hay nada definido de cara a los torneos internacionales del próximo año.

Asimismo, en caso de que alguno de los equipos anteriormente mencionados sea campeón de Liga o Copa, su cupo irá al siguiente club mejor ubicado en reclasificación. Lo anterior le da vida a Millonarios y Atlético Bucaramanga.