Liga colombiana 2025-II: Así quedó la tabla de posiciones al final del Todos Contra Todos

Este jueves terminó la fase regular del fútbol colombiano. Con ocho partidos jugados de manera simultánea se dio cierre al Todos Contra Todos, definiéndose los dos últimos clasificados a cuadrangulares y los dos equipos cabezas de grupo.

¿Quiénes clasificaron a los ocho?

Los equipos que se quedaron con los últimos dos cupos a los cuadrangulares finales fueron Santa Fe y América de Cali. Junto a ellos también avanzaron Medellín, Nacional, Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Junior.

¿Quiénes se quedaron con el punto invisible?

Independiente Medellín y Deportes Tolima se aseguraron, con 40 y 38 puntos, respectivamente, el punto invisible. Nacional y Bucaramanga, que también llegaban con chances, perdieron ante Junior y Deportivo Pasto, respectivamente.

Resultados de la fecha

La jornada había comenzado con la goleada de La Equidad 4-0 sobre el Deportivo Pereira y el triunfo de Millonarios en Tunja, 1-2 frente al Boyacá Chicó.

La Equidad 4-0 Pereira

Chicó 1-2 Millonarios

Llaneros 0-2 Envigado

Santa Fe 1-0 Alianza

Águilas Doradas 0-1 Tolima

Medellín 3-0 América

Unión Magdalena 2-0 Fortaleza

Pasto 3-0 Bucaramanga

Cali 1-0 Once Caldas

Junior 1-1 Nacional

Tabla de posiciones