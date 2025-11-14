Liga colombiana 2025-II: Así quedó la tabla de posiciones al final del Todos Contra Todos
Medellín y Tolima terminaron primero y segundo, respectivamente.
Este jueves terminó la fase regular del fútbol colombiano. Con ocho partidos jugados de manera simultánea se dio cierre al Todos Contra Todos, definiéndose los dos últimos clasificados a cuadrangulares y los dos equipos cabezas de grupo.
¿Quiénes clasificaron a los ocho?
Los equipos que se quedaron con los últimos dos cupos a los cuadrangulares finales fueron Santa Fe y América de Cali. Junto a ellos también avanzaron Medellín, Nacional, Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Junior.
¿Quiénes se quedaron con el punto invisible?
Independiente Medellín y Deportes Tolima se aseguraron, con 40 y 38 puntos, respectivamente, el punto invisible. Nacional y Bucaramanga, que también llegaban con chances, perdieron ante Junior y Deportivo Pasto, respectivamente.
Resultados de la fecha
La jornada había comenzado con la goleada de La Equidad 4-0 sobre el Deportivo Pereira y el triunfo de Millonarios en Tunja, 1-2 frente al Boyacá Chicó.
- La Equidad 4-0 Pereira
- Chicó 1-2 Millonarios
- Llaneros 0-2 Envigado
- Santa Fe 1-0 Alianza
- Águilas Doradas 0-1 Tolima
- Medellín 3-0 América
- Unión Magdalena 2-0 Fortaleza
- Pasto 3-0 Bucaramanga
- Cali 1-0 Once Caldas
- Junior 1-1 Nacional