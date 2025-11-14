Liga Colombiana

Liga colombiana 2025-II: Así quedó la tabla de posiciones al final del Todos Contra Todos

Medellín y Tolima terminaron primero y segundo, respectivamente.

Trofeo de la Liga Colombiana / Colprensa.

Este jueves terminó la fase regular del fútbol colombiano. Con ocho partidos jugados de manera simultánea se dio cierre al Todos Contra Todos, definiéndose los dos últimos clasificados a cuadrangulares y los dos equipos cabezas de grupo.

¿Quiénes clasificaron a los ocho?

Los equipos que se quedaron con los últimos dos cupos a los cuadrangulares finales fueron Santa Fe y América de Cali. Junto a ellos también avanzaron Medellín, Nacional, Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Junior.

¿Quiénes se quedaron con el punto invisible?

Independiente Medellín y Deportes Tolima se aseguraron, con 40 y 38 puntos, respectivamente, el punto invisible. Nacional y Bucaramanga, que también llegaban con chances, perdieron ante Junior y Deportivo Pasto, respectivamente.

Resultados de la fecha

La jornada había comenzado con la goleada de La Equidad 4-0 sobre el Deportivo Pereira y el triunfo de Millonarios en Tunja, 1-2 frente al Boyacá Chicó.

  • La Equidad 4-0 Pereira
  • Chicó 1-2 Millonarios
  • Llaneros 0-2 Envigado
  • Santa Fe 1-0 Alianza
  • Águilas Doradas 0-1 Tolima
  • Medellín 3-0 América
  • Unión Magdalena 2-0 Fortaleza
  • Pasto 3-0 Bucaramanga
  • Cali 1-0 Once Caldas
  • Junior 1-1 Nacional

Tabla de posiciones

