Defensa de Benedetti sobre caso Lombana: fue un operativo intimidatorio, ilegal y sin precedente

En una entrevista para Caracol Radio, el abogado David Benavides, representante legal del ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió sin tapujos al allanamiento realizado en la vivienda del funcionario en el Atlántico, ordenado por la magistrada Cristina Lombana. Benavides calificó el procedimiento como un "operativo intimidatorio, ilegal y sin precedente“.

La defensa del Ministro del Interior confirmó que ya se presentaron las denuncias formales ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Estas acciones legales, tanto penales como disciplinarias, buscan investigar lo que Benavides describe como una grave extralimitación y abuso de poder por parte de la magistrada Lombana.

“El día de ayer se radicaron ante la Comisión de Acusación las denuncias, tanto penal como disciplinarias, en relación con los hechos que consideramos que son una extralimitación, un abuso de poder, un presunto prevaricato, además de un empleo ilegal de la Fuerza Pública”, afirmó el abogado Benavides en Caracol Radio.

Un operativo desproporcionado e intimidatorio

Durante la entrevista en 6AM, Benavides relató los pormenores del allanamiento, destacando el uso de un contingente del grupo GOES (Grupo de Operaciones Especiales). Subrayó la desproporción de la medida para los fines declarados por la magistrada.

“Sin duda es la primera vez en el país que con esa finalidad [revisar medidas de un lote y objetos de valor] se hace una llamada y se utiliza al grupo GOES para eso, unos hombres armados, encapuchados, con metralletas, cuando se sabía seguramente que la única persona que estaba era la esposa de Armando Benedetti en la casa”, denunció el letrado.

El abogado también se refirió al trato recibido por la esposa del ministro, doña Adelina. Basado en su testimonio y en lo que él mismo presenció, Benavides afirmó que “sí hubo un trato agresivo”. Citó frases como “cállese, quédese sentada” e incluso la solicitud de un funcionario hacia él de “controlela y déjela calladita“. “Expresiones que uno diría, hombre, no es el trato, no es la forma”, añadió.

La línea de defensa: Benedetti, ciudadano vs. Ministro

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista en Caracol Radio giró en torno a los comentarios públicos del ministro Benedetti contra la magistrada Lombana. Al ser cuestionado sobre esto, Benavides trazó una clara línea de defensa, separando al funcionario público del ciudadano y esposo.

“Yo creo que aquí hay que separar dos cosas... una persona que habla como papá y como esposo, y otra persona que habla como ministro de Estado”, argumentó. “Si lo último que usted alcanza a escuchar de su esposa en otra ciudad es ‘hay 30 hombres armados, me están haciendo un allanamiento, no sé de dónde vienen, y me quitaron el celular’... yo creo que toda esa situación, todo ese contexto, es lo que tendrá que llevarse ante la Procuraduría”.

Esta distinción será fundamental en la estrategia legal para defender al Ministro del Interior en el proceso disciplinario que cursa en la Procuraduría General de la Nación.

Expuso el caso de una queja disciplinaria presentada hace más de dos años contra la magistrada Cristina Lombana, la cual, según él, aún no avanza. “Llevamos más de 700 días y no se abrió una indagación preliminar”, contrastando esto con la celeridad con la que se abrió la indagación preliminar contra Benedetti en la Procuraduría, que se dio “en cuestión de horas”.

“Se niega el acceso a la administración de justicia del ministro Benedetti cuando él presenta acciones y ni siquiera arrancan las acciones que él presenta”, sentenció.

Sobre los otros procesos judiciales que enfrenta el Ministro del Interior, Benavides aclaró que, a excepción del caso Fonade que ya está en etapa de juicio, los demás se encuentran en fase de investigación. Respecto a la justificación de bienes, fue enfático: “Completamente (tranquilo). El último informe patrimonial que hay en ese proceso dice que no hay incremento patrimonial injustificado”.