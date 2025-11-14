Atentaron contra el senador Temístocles Ortega en la vía Panamericana en Cauca: recibió 6 disparos

Popayán, Cauca

Hombres armados atentaron contra el senador Temístocles Ortega cuando se desplazaba por la vía Panamericana en el centro del Cauca, a 20 minutos de Popayán.

El exgobernador del departamento denunció que “en la vereda El Túnel fuimos atacados por delincuentes con armas largas y cortas que se movilizaban en dos carros -uno adelante y otro atrás-. El vehículo recibió 6 impactos”.

#ATENCIÓN Atentaron contra el senador Temístocles Ortega en la vía Panamericana en Cauca, a 20 minutos de Popayán. El vehículo del exgobernador del departamento, recibió varios disparos. @oscar10solarte pic.twitter.com/HHlvz9Q8sN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 14, 2025

Agregó que “logramos escapar gracias a la pericia y valentía del conductor de la UNP y el escolta de Policía Nacional que se llevaron el carro por delante. Fuimos perseguidos hasta la entrada de Popayán, pero el conductor impidió que nos alcanzaran. Salimos por fortuna todos ilesos”.

En ese mismo punto de la carretera internacional que conecta a la capital del Cauca con Cali se ha denunciado por parte de viajeros y conductores, la instalación de retenes ilegales por disidencias de ‘Iván Mordisco’.

“Dos vehículos, uno adelante, otro atrás, nos siguieron, pararon el de adelante. Pararon hombres armados, dispararon contra la camioneta”. Con estas palabras, el senador Temístocles Ortega narró en 6AM de Caracol Radio el atentado del que fue víctima esta madrugada mientras se desplazaba por el Cauca, un ataque que dejó seis impactos de bala en su vehículo y que calificó como “violento”.

La persecución: “Como en una película de gringos”

El congresista de Cambio Radical detalló la escalofriante secuencia de eventos: “Por fortuna, el valor y la pericia del conductor hizo posible que arrastráramos el vehículo adelante, pudiéramos salir y fuimos perseguidos hasta que llegamos aquí a Popayán”.

Lo que más llamó la atención del senador fue la persistencia de sus atacantes: “El seguimiento hasta Popayán, como en una película esa de gringos, es bastante curioso y por supuesto preocupa demasiado”.

Esquema de seguridad: solo dos escoltas

Al ser cuestionado sobre las medidas de protección con las que contaba, Ortega reveló una preocupante realidad: “El esquema son dos personas, uno de la UNP y otro agente de la policía”. Aunque reconoció que son “profesionales muy competentes”, admitió que ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que revise su seguridad, sin obtener resultados hasta el momento.

“Todo el mundo sabe de las dificultades que tiene el Cauca permanentemente”, señaló el congresista, apuntando a “una debilidad de la seguridad del Estado” en la región.

Sin amenazas recientes pero con antecedentes

Consultado sobre si había recibido advertencias previas, el senador respondió: “Recientemente no ha habido ninguna modificación en lo que respecta a mi seguridad”. Sin embargo, recordó un antecedente preocupable: “Hace unos cinco años tuve un intento de secuestro de grupos alzados en armas”.

Sobre la autoría del nuevo ataque, Ortega fue claro: “En esta ocasión no tengo idea de dónde proviene el hecho”.

Seis impactos y un susto “muy grande”

El balance material del atentado fue contundente: “El carro tiene seis impactos”. A nivel personal, el senador admitió: “Un susto muy grande, la familia muy afectada”, aunque destacó que “por fortuna salió muy bien” del trance.

Silencio del Gobierno NacionalUno de los aspectos que más llamó la atención fue la falta de comunicación por parte del Ejecutivo: “Anoche mismo con la llegada acá estuvo unos coroneles de la policía, pero del gobierno nacional todavía no tengo contacto”.