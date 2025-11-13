La avalancha que cayó sobre Armero el 13 de noviembre de 1985 dejó a la población convertida en un mar de lodo.

La otra Omaira: tres días atrapada bajo el lodo, embarazada, y con una nueva vida por venir

“Estuve tres días atrapada, me sacaron el sábado en la tarde”. Con una serenidad que conmueve, Omaira Medina, sobreviviente de la tragedia de Armero, relató en 6AM de Caracol Radio una de las historias más emblemáticas de resiliencia en Colombia: mientras permanecía atrapada bajo el lodo, llevaba en su vientre a su hijo Fernando, quien hoy tiene 40 años.

Tres días entre la vida y la muerte

Omaira, de 62 años, describió la angustia de aquellos tres días en los que permaneció inmovilizada bajo los escombros. Uno de los momentos más dramáticos fue cuando un hombre atrapado junto a ella, desesperado, intentó que ambos murieran. “Él murió, después de que me sacó el vidrio, me dijo: ‘mamita, esto es el día, ya aquí quedamos’”.

El hombre rompió un frasco y le pasó un vidrio, sugiriéndole que se cortara las venas. “Me dijo: ‘venga, mamita, las manos, así se desangra y no siente dolor’”. Pero el destino intervino: “El vidrio no le dio filo, ese no era mi día de morir”. Omaira recuerda que botó el vidrio, comprendiendo que aquel hombre “me quería ver morir a mí antes de morir él”.

El milagro de la vida en medio de la tragedia

Lo que hace aún más extraordinaria su historia es que Omaira estaba embarazada de tres meses cuando la avalancha sorprendió a Armero. Su rescate, televisado por periodistas como Mónica Rodríguez, fue solo el comienzo de una larga recuperación.

“Me sacaron, me bañaron, me llevaron a una carpa”. Fue atendida por el doctor Fernando Posada y luego trasladada al hospital San Juan de Dios, donde permaneció seis meses. “Me tenían que tener el control, por ese motivo tuvieron que recluirme seis meses ahí, mientras salía del embarazo”.

La pérdida y la reconstrucción

Durante su larga hospitalización, los médicos tuvieron que amputarle ambas piernas. “Me perdí las dos piernas en la tragedia, pues me amputaron en el San Juan”. El 5 de junio de 1986, mediante cesárea, nació su hijo Fernando, el niño que había crecido en su vientre mientras ella luchaba por sobrevivir bajo el lodo.

La rehabilitación y una nueva vida

Después del parto, comenzó un proceso de rehabilitación de dos años en Bogotá. “Duré en Cirec mientras me hacían las prótesis y mientras me rehabilitaba”. Recuerda que le pagaron dos años de arriendo en un apartamento mientras se adaptaba a su nueva realidad.

Un legado de esperanza

Aunque nunca regresó a lo que quedó de Armero, Omaira ha llevado adelante su vida con una fortaleza que inspira. Su historia ha sido llevada al cine en la película “Armero”, dirigida por Christian Mantilla, donde su personaje es interpretado por Nórida Rodríguez.

Al finalizar la entrevista, Omaira expresó con gratitud: “Gracias a Dios que estoy aquí contando la historia”. Su testimonio no solo preserva la memoria de una tragedia que marcó a Colombia, sino que celebra el milagro de la vida que prevalece incluso en las circunstancias más oscuras.