Exnovio de Emiliana, joven desaparecida en Venecia, es el principal sospechoso de su muerte

Venecia, Antioquia

Las autoridades investigan al exnovio de Emiliana Castrillón, la joven de 19 años que había sido reportada como desaparecida el pasado 2 de noviembre en el municipio de Venecia, suroeste de Antioquia, como el principal sospechoso de su muerte.

Según confirmó la Policía, los relatos y testimonios de la familia, permitieron identificar que el sujeto que aparece caminando con Emiliana, hechos que quedaron registrados en las cámaras de seguridad, es el mismo hombre con el que la joven había sostenido un vínculo romántico en los últimos meses.

El caso avanza bajo la hipótesis de un presunto feminicidio, investigación que se encuentra en manos del CTI, que será el encargado de esclarecer los hechos y determinar la causa exacta de la muerte de la joven.

“Está como primer sindicado, sospechoso de este hecho un joven al cual la familia reconoce como su expareja sentimental. Hasta el momento tenemos certeza de que esta persona no ha aparecido, está todavía desaparecida, y toda la responsabilidad del hecho está direccionada a este sujeto”, detalló el comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán.

Otros detalles

El cuerpo de Emiliana fue hallado el pasado 10 de noviembre en la parcelación El Bazal, zona rural de Venecia. Fue encontrada con múltiples heridas y señales de asfixia mecánica, luego de que un trabajador alertara a las autoridades sobre la presencia de un cadáver, una semana después de se empezaran las labores de búsqueda por parte de las autoridades.

Emiliana, estudiante de auxiliar veterinaria, había sido vista por última vez la noche del domingo 2 de noviembre durante el festival de globos del municipio.

Con una velatón en el municipio de Venecia, amigos y familiares de Emiliana expresaron su tristeza por los hechos y piden justicia y esclarecimiento.