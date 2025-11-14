Capturan a dos hombres luego de disparar y herir a un conductor en Envigado

Envigado, Antioquia

Las autoridades capturaron en Itagüí a dos hombres señalados de participar en un ataque armado ocurrido en el barrio Alcalá, en Envigado, donde un conductor resultó herido después de que los agresores lo persiguieran y le dispararan dentro de su vehículo.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según la información oficial, los dos hombres se movilizaban inicialmente en una motocicleta desde la cual siguieron al automotor de la víctima. Tras interceptarlo y abrir la puerta del vehículo, habrían accionado el arma de fuego; luego del ataque abandonaron la motocicleta y continuaron la huida en un automóvil, situación que quedó registrada por las cámaras de videovigilancia.

El ataque ocurrió mientras se desarrollaba la rendición de cuentas del alcalde Raúl Cardona en la Biblioteca Débora Arango a poca distancia; un agente de tránsito trasladó al herido al Hospital Manuel Uribe Ángel, mientras que unidades de la fuerza pública que se encontraban en el evento se desplazaron de inmediato hasta el sitio para atender la emergencia y activar los protocolos de seguridad.

Con el seguimiento en tiempo real, fue posible identificar la ruta que tomaron y coordinar un dispositivo que permitió ubicar el vehículo en el barrio Santa María de Itagüí. Allí, patrullas de vigilancia interceptaron el automotor y capturaron a los dos presuntos responsables.

El teniente coronel Ramiro Alexander Montañez, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá explicó “Allí fueron capturados los dos presuntos delincuentes de 31 y 47 años e incautadas dos armas de fuego con supresor de sonido, proveedor y munición. Mientras que los capturados, así como los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio en el grado de tentativa, fabricación, porte y tráfico de armas de fuego.”

Antecedentes judiciales

Los capturados presentan registros judiciales por homicidio, porte ilegal de armas, estupefacientes y hurto, lo que indica su presunta participación repetida en actividades delictivas.