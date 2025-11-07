Avanza la búsqueda de Emiliana Castrillón en Venecia: cámaras revelan últimas imágenes con un hombre

Venecia, Antioquia

Tanto autoridades como comunidad del municipio de Venecia, en el suroeste de Antioquia, mantienen activa una intensa búsqueda para dar con el paradero de Emiliana Castrillón Herrera, una joven de 19 años desaparecida desde la noche del domingo 2 de noviembre, durante las celebraciones del Festival de Globos.

En las últimas horas surgieron nuevos detalles clave para la investigación: videos de cámaras de seguridad registraron a Emiliana caminando junto a un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida. Su familia asegura que no conoce al joven y desconoce si existía algún tipo de relación o amistad entre ellos.

De acuerdo con sus familiares, Emiliana salió de su casa a las 4:00 p.m. para disfrutar del festival con varios amigos, aprovechando la afluencia de público y el ambiente festivo. Sin embargo, su rastro se perdió hacia las 7:56 p.m., momento en el que fue vista por última vez.

Luisa Herrera, tía de la joven, pidió continuar las investigaciones para dar con su paradero, pidiendo apoyo de la comunidad.

“Emiliana está desaparecida desde el domingo, la última vez que se vio fue tipo 7:56 p.m. Si alguien la tiene, por favor, pedirle con el corazón en la mano que nos la devuelva bien, que la familia la está esperando. O si ella escucha este mensaje: mi amor, vuelve a casa, que aquí te estamos esperando con los brazos abiertos”.

#Desaparecida l Estas serían las últimas imágenes registradas por cámaras de seguridad de Emiliana Castrillón, la joven de 19 años reportada como desaparecida en Venecia, Antioquia. En los videos se le ve en compañía de un hombre que aún no ha sido identificado.



📷: Cortesía pic.twitter.com/gawFJ4evEw — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) November 7, 2025

Labores de búsqueda

La Alcaldía de Venecia informó que, desde la tarde del lunes 3 de noviembre, se adelanta un operativo conjunto y continuo en zonas boscosas del municipio, con apoyo de la Gobernación de Antioquia, el DAGRAN, la Policía Nacional, los Bomberos Voluntarios de Bolombolo y Gestión del Riesgo municipal.

Estas labores cuentan con el uso de drones de alta precisión, que han permitido ampliar el área de rastreo y fortalecer la búsqueda en terreno de la joven, reconocida por ser deportista, amante de los animales y estudiante de segundo semestre de auxiliar veterinaria.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita avanzar en la localización de Emiliana al número de emergencias 123 o al correo electrónico de la Gobernación de Antioquia busqueda_antioquia@gov.co.