Hallan sin vida a Emiliana Castrillón, joven desaparecida en Venecia, Antioquia

Después de una semana de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Emiliana Castrillón, joven de 19 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 1 de noviembre en Venecia, en el suroeste antioqueño.

El cuerpo de Emiliana fue encontrado en la parcelación El Bazal, zona rural de ese municipio, luego de que un trabajador avisara a las autoridades sobre la presencia de un cadáver.

La joven había sido vista por última vez la noche de su desaparición, cuando una cámara de seguridad registró el momento en que caminaba por una vía transitada en compañía de un hombre. Desde entonces, su familia emprendió una búsqueda ante la falta de noticias y la imposibilidad de comunicarse con ella.

La investigación

Por ahora, la Policía y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias de su muerte y determinar si el hombre que aparece junto a ella en el video estaría vinculado con el caso de desaparición de la joven.

Finalmente, los habitantes de Venecia y en redes sociales, amigos y conocidos de Emiliana han expresado su tristeza y exigen que el caso sea esclarecido.