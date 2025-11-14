Cae presunta responsable del ataque con explosivos contra patrulla policial en Ebéjico

En una operación conjunta realizada en Ebéjico, San Jerónimo y Armenia Mantequilla, las autoridades capturaron a cuatro personas señaladas de pertenecer a la subestructura Edwin Román Velásquez, vinculada al Clan del Golfo.

Entre los detenidos se encuentra alias “Madam”, quien, según la investigación, habría participado en el atentado con explosivos registrado el pasado 22 de abril en la vereda Sevilla, en Ebéjico.

Ataque a la Policía Nacional

Ese día, una camioneta de la Policía Nacional fue impactada por un artefacto explosivo mientras transitaba por la zona rural, hecho que dejó a tres uniformados lesionados. Los heridos fueron trasladados posteriormente a Medellín donde recibieron atención médica.

Las capturas se llevaron a cabo como parte de un proceso investigativo adelantado por la Fiscalía y la Policía, que buscaba ubicar a los presuntos responsables del ataque y a otros integrantes de la estructura criminal.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales.