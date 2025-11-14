El Padre José Camilo Arbeláez Montoya de la Arquidiócesis de Medellín es el nuevo obispo de Vélez

Medellín

El Papa León XIV nombró en las últimas horas al sacerdote José Camilo Arbeláez Montoya, del clero de la Arquidiócesis de Medellín, como el nuevo obispo de la Diócesis de Vélez, en el departamento de Santander.

¿Dónde está ubicada esta Diócesis?

Esta jurisdicción eclesiástica está ubicada en el sur del departamento de Santander, cuenta con 33 parroquias en los municipios de Aguada, Albania, Barbosa, Bolívar Parte Alta, Chipatá, Cite, El Florián, El Peñón, Guavatá, Güepsa, Jesús María, Landázuri, La Belleza, La Paz, Puente Nacional, Sucre, San Benito, Santa Elena del Opón, Vélez, y el corregimiento de Santa Rita del Opón del municipio de El Guacamayo.

¿Quién es el nuevo obispo de Vélez?

José Camilo Arbeláez Montoya es bogotano, nació el 18 de junio de 1961, estudió en el colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y se graduó como Médico Veterinario en la Universidad de Antioquia.

Como formación religiosa, es Teólogo de la Universidad Pontifica Bolivariana de Medellín, Licenciado en Teología Moral de la Pontifica Universidad Gregoriana de Roma y Licenciado en Estudios Bíblicos de la Universidad de Antioquia.

Fue ordenado sacerdote el 25 de noviembre de 1995.

¿Qué trayectoria tiene el padre Juan Camilo?

El padre Camilo, como le conocen los feligreses en Medellín, ha sido Vicario Parroquial de la Divina Eucaristía, fue Vicerrector del Seminario Menor de Medellín, también sirvió como párroco de San Andrés Apóstol, Capellán de la Clínica Bolivariana y director de la Casa de Estudios de la Arquidiócesis de Medellín en Roma.

En sus recientes 25 años de trabajo ha sido capellán de la Facultad de Medicina de la UPB, asesor Arquidiocesano de la Renovación Carismática Católica, vicecanciller de la Arquidiócesis de Medellín, párroco de Nuestra Señora de Lourdes y Rector del Seminario Juan Pablo II.

En sus más recientes cargos, estuvo como párroco de la Niña María y en los más recientes cuatro años fue el párroco de La Visitación en el barrio El Poblado de Medellín.

Pronunciamiento desde la Arquidiócesis de Medellín

Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín celebró esta designación e invitó a los feligreses “a que recibamos esta noticia con alegría y agradecimiento; que la recibamos, sobre todo, conscientes de que Dios llama un miembro de nuestro presbiterio, uno que ha compartido con nosotros en diversos cargos la siembra del Evangelio, a ser sucesor de los Apóstoles y a presidir una Iglesia Particular”.

Pidió a los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y fieles respaldar al Padre José Camilo con la oración, “pidiendo para él la sabiduría, la fortaleza y la caridad pastoral que necesita para emprender esta nueva etapa de su seguimiento de Cristo en la entrega por la comunidad diocesana de Vélez que le ha sido confiada”.

El arzobispo agregó que cuando se conozca la fecha de la ordenación Episcopal y de la toma de posesión, se transmitirá la información a la comunidad de Medellín.

Además envió esta comunicación a todas las parroquias de la Arquidiócesis, dando a conocer la designación que ha hecho Su Santidad en las últimas horas.