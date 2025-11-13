Medellín recibe a 400 líderes mundiales de movilidad durante los 30 años del Metro

El Metro de Medellín celebra tres décadas de operación siendo anfitrión de uno de los encuentros más importantes del sector en el continente: el Latin America Forum de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), que se está realizando desde el pasado 11 y hasta el próximo 14 de noviembre; este encuentro reúne a 400 especialistas de todo el mundo.

El foro llega al país por primera vez y coincide con un momento emblemático para el sistema de transporte masivo, que durante 30 años ha sido referente nacional por su transformación urbana y su aporte al desarrollo social de la ciudad y el área metropolitana.

El encuentro se centra en temas clave para las ciudades latinoamericanas: nuevos modelos de gobernanza y financiación del transporte público, integración modal, sostenibilidad y la construcción de sistemas accesibles y equitativos. En ese contexto, Medellín presentará su modelo de movilidad, que articula trenes, tranvía y cables aéreos.

A lo largo del evento se han desarrollado paneles estratégicos, diálogos especializados y visitas técnicas para conocer de primera mano la operación del sistema. La programación también permite intercambiar experiencias y examinar soluciones globales que hoy están transformando la movilidad urbana en diferentes regiones.

Entre los asistentes hay representantes de más de 25 países —como Alemania, Bélgica, India, Egipto, Francia, Reino Unido y México— quienes aportarán su visión sobre cómo operar sistemas de transporte público accesibles y orientados a la inclusión.

La realización del UITP Latin America Forum en Medellín se suma al reconocimiento internacional que ha recibido la ciudad por su modelo de movilidad sostenible, y marca un hito en el marco de la conmemoración de los 30 años del Metro, considerado un ejemplo de innovación en el país.