Ataque al helicóptero en Amalfi es culpa de su incapacidad de ejercer con liderazgo: Rendón a Petro

Amalfi- Antioquia

Este jueves el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X acusó al gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón de ser el responsable del ataque al helicóptero de la policía en Amalfi el pasado mes de agosto y en el que murieron 13 uniformados.

“El ataque en Amalfi es el desespero de un gobernador, olvidando qué hace el jaguar: la espera paciente, afán que fue utilizado por la mafia, por tanto, por los ejércitos del narcotráfico que minan con bombas la zona de posible aterrizaje y esperan, y finalmente, por falta de planificación cuando se tenían ya datos de minado en la policía”.

Como era de esperarse, el mandatario regional le respondió al presidente por el mismo medio por el que le hizo el señalamiento a Andrés Julián, por la red social X; en ella aseguró que el culpable de ese hecho criminal es el jefe del gobierno nacional y de nuevo recalca que Petro, mediante la paz total, ha contemporizado con el crimen.

“El ataque de Amalfi es culpa de su incapacidad de ejercer con liderazgo, determinación y sensatez como comandante en jefe de nuestros soldados y policías”.

En otro aparte, recriminó al presidente de seguir dialogando en un proceso de paz con alias “Calarcá”, que fue dejado en libertad luego de que fuera capturado en Antioquia en la famosa caravana de la UNP. Recordemos que es el comandante de bloque Magdalena Medio alineado con el frente 36, responsable de la instalación de los explosivos en la vereda El Toro de Amalfi que afectaron el helicóptero y la muerte de los policías.